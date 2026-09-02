به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی نادری، معاون فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه، روز چهارشنبه در جریان سفر به شهرستان خرم‌آباد، با همراهی حجت‌الاسلام والمسلمین محسن مفید، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان، با خانواده شهید والامقام سرهنگ پاسدار احسان حسینی دیدار کرد.

در این دیدار، معاون فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه ضمن حضور در منزل این شهید، با خانواده وی گفت‌وگو و از صبر و ایستادگی آنان تجلیل و دلجویی کرد.

شهیدی که سنگر خدمت را ترک نکرد

شهید سرهنگ پاسدار احسان حسینی از رزمندگان هوافضای سپاه و از اهالی شهرستان خرم‌آباد بود که پیش از شهادت، در جریان دو جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان، دو مرتبه به مقام جانبازی نائل شده بود.

این شهید با وجود جراحات و آسیب‌های وارده، همچنان در سنگر خدمت و دفاع از کشور حضور داشت و بنا بر اعلام خانواده و همرزمان، شوق خدمت و دفاع از کیان اسلامی موجب نشد از مسئولیت خود کناره‌گیری کند.

شهید حسینی پس از اینکه ضرباتی سخت به همراه دیگر همرزمانش، به دشمن آمریکایی صهیونی وارد کردند سرانجام در ۱۹ اسفند سال گذشته، به فیض شهادت نائل شد.

از شهید احسان حسینی، فرزند خردسالی به نام «محمدعلی» به یادگار مانده است؛ کودکی که حدود دو سال و چند ماه سن دارد.

دیدار مسئولان سپاه با خانواده شهید حسینی در راستای تکریم خانواده‌های معظم شهدا و پاسداشت مقام ایثار و شهادت انجام شد.