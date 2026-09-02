  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۲۹

هفته پنجم لیگ بیست‌وششم؛

برد اول خیبر با خم کردن فولاد در خرم آباد

برد اول خیبر با خم کردن فولاد در خرم آباد

تیم فوتبال خیبر خرم آباد در بازی خانگی هفته پنحم فصل جاری لیگ برتر به نخستین برد خود رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال خیبر خرم آباد از ساعت ۱۸:۳۰ امروز چهارشنبه مقابل فولاد خوزستان از هفته پنجم لیگ برتر به میدان رفت که این دیدار با پیروزی دو بر صفر میزبان خرم آبادی همراه بود.

عیسی مرادی (۳۱) و علی خانزادی (۷۰) گل های خیبر را در این مسابقه به ثمر رساندند تا فراز کمالوند بتواند اولین پیروزی خود در فصل جاری را با خیبر جشن بگیرد.

خیبر با این پیروزی ۶ امتیازی شد تا حالا با خیال راحت تری نسبت به ابتدای فصل، آماده بهبود شرایط خود در جدول شود. فولاد هم با شوک شکست امشب به رده هفتم جدول سقوط کرد.

کد مطلب 6935887
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها