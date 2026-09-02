برد اول خیبر با خم کردن فولاد در خرم آباد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال خیبر خرم آباد از ساعت ۱۸:۳۰ امروز چهارشنبه مقابل فولاد خوزستان از هفته پنجم لیگ برتر به میدان رفت که این دیدار با پیروزی دو بر صفر میزبان خرم آبادی همراه بود.

عیسی مرادی (۳۱) و علی خانزادی (۷۰) گل های خیبر را در این مسابقه به ثمر رساندند تا فراز کمالوند بتواند اولین پیروزی خود در فصل جاری را با خیبر جشن بگیرد.

خیبر با این پیروزی ۶ امتیازی شد تا حالا با خیال راحت تری نسبت به ابتدای فصل، آماده بهبود شرایط خود در جدول شود. فولاد هم با شوک شکست امشب به رده هفتم جدول سقوط کرد.