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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۰۲

هفته پنجم لیگ بیست‌وششم؛

نبرد شمالی‌ها را نساجی برد؛ ملوان هنوز زبل نیست!

نبرد شمالی‌ها را نساجی برد؛ ملوان هنوز زبل نیست!

دیدار تیم های فوتبال ملوان بندرانزلی و نساجی مازندران با پیروزی شاگردان مجتبی حسینی همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال ملوان بندرانزلی و نساجی مازندران از ساعت ۱۸ امروز چهارشنبه در ورزشگاه سیروس قایقران شهر انزلی از هفته پنجم لیگ برتر برگزار شد که با پیروزی یک بر صفر میهمان مازنی همراه بود. فردین نجفی (۷۷) تک گل سه امتیازی نساجی را در این بازی به ثمر رساند.

دو تیم که در نیمه اول بازی فیزیکی داشتند با وجود سه موقعیت گلزنی که ملوانی ها داشتند نتوانستند آن را به گل تبدیل کنند تا در نیمه دوم تعویض مجتبی حسینی کارساز شده و تنها ۵ دقیقه پس از ورود فردین نجفی، این بازیکن بتواند گل پیروزی بخش تیمش را برای نخستین جشن سه امتیازی نساجی در لیگ برتر فصل جاری به ثمر برساند.

ملوان با این نتیجه، ۴ امتیازی ماند و موقتا در رتبه چهاردهم جدول قرار گرفت. شاگردان مجتبی حسینی در نساجی نیز با کسب نخستین پیروزی خود به همین امتیاز رسیدند و به رتبه سیزدهم جدول در هفته پنجم صعود کردند.

کد مطلب 6935867
مهدی مرتضویان

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