به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و پیکان تهران در چارچوب هفته پنجم لیگ برتر شامگاه چهارشنبه ۱۱ شهریور در ورزشگاه فولادشهر برگزار شد.

تقابل دو تیم در نیمه نخست با بازی پایاپای دو تیم دنبال شد، دو تیم موقعیت‌های نه چندان زهرداری روی دروازه حریف ایجاد کردند اما توپی از خط دروازه‌ها نگذشت.

در نیمه دوم شرایط مانند ۴۵ دقیقه نخست پیش رفت با این تفاوت که ذوب‌آهن برای گلزنی انگیزه بیشتری داشت و بالاخره مزد تلاش خود را در آخرین ثانیه گرفت تا ذوب‌آهن با یک گل پیکان را شکست دهد و نخستین ۳ امتیاز فصل را دشت کند.

داود نوشی‌صوفیانی، سعید کریمی، آرش قادری، علی شجاعی، علی آزادمنش، جلال‌الدین علی‌محمدی، بهنام تیموریان، نیما انتظاری، محمود قائدرحمتی، رحمان جعفری، و امید لطیفی شاگردان عبدالله ویسی بودند.

حسین پورحمیدی، امیرحسین غلامی، میلاد باقری، صائب محبی، حجت احمدی، مهدی نجفی، رضا شکاری، فرشید باقری، امیرعلی مددی‌زاده، علی دهقان و عرفان جمشیدی شاگردان ساکت الهامی در پیکان بودند.

گل: فرشید اسماعیلی

اخطار: علی شجاعی از ذوب‌آهن - علی دهقان از پیکان

اخراج: -