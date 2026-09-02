افتخارآفرینی دانشجویان مهارت سمنان در جشنواره ملی رویش

به گزارش خبرنگار مهر، مظاهر خیرخواهان شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران در دانشگاه ملی مهارت بیان کرد: دو دانشجوی دانشکده ملی مهارت دختران سمنان در هفتمین جشنواره «رویش» دانشگاه ملی مهارت کشور، در بخش ادبیات و هویت اسلامی موفق به کسب رتبه‌های اول و دوم شدند.

وی افزود: فاطمه زهرا اکرامی در بخش ادبیات و رشته داستان کوتاه موفق به کسب رتبه نخست و فاطمه سلطان‌زاده در بخش هویت اسلامی و رشته فیلم کوتاه موفق به کسب رتبه دوم هفتمین جشنواره «رویش» دانشگاه ملی مهارت کشور شدند.

رئیس دانشگاه ملی مهارت استان سمنان تصریح کرد: دانشگاه در کنار مأموریت آموزشی و مهارت آموزی، زمینه رشد همه‌جانبه دانشجویان را نیز دنبال می‌کند و فعالیت‌های فرهنگی و هنری از بسترهای مهم برای تقویت خلاقیت، هویت، مسئولیت پذیری و مشارکت اجتماعی دانشجویان به شمار می‌رود.

خیرخواهان با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره «رویش» تصریح کرد: این جشنواره فرصت مناسبی برای شناسایی استعدادهای دانشجویی، ارائه آثار خلاقانه و ایجاد انگیزه برای حضور فعال‌تر دانشجویان در عرصه‌های فرهنگی و هنری فراهم می‌کند و موفقیت دانشجویان دانشکده ملی مهارت دختران سمنان در این رویداد، ظرفیت قابل توجه آنان را در این حوزه نشان می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از دانشجویان مستعد و فراهم کردن زمینه حضور آنان در جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی و هنری، نقش موثری در شکوفایی استعدادها و ارتقای توانمندی‌های دانشجویی دارد لذا دانشگاه ملی مهارت استان سمنان از این ظرفیت‌ها برای رشد و تعالی دانشجویان حمایت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین جشنواره «رویش» دانشگاه ملی مهارت کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ به میزبانی دانشکده شهید رجایی کاشان برگزار شد

در این جشنواره، فاطمه زهرا اکرامی از دانشکده ملی مهارت دختران سمنان در بخش ادبیات، رشته داستان کوتاه، رتبه نخست و فاطمه سلطان‌زاده از این دانشکده در بخش هویت اسلامی، رشته فیلم کوتاه، رتبه دوم را به دست آوردند.