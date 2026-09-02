خطیبی: فجر سپاسی در مسیر ساختن یک تیم قدرتمند است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خطیبی شامگاه چهارشنبه در نشست خبری پیش از دیدار فجر شهید سپاسی شیراز و مس شهر بابک گفت: بازی فردا یک مسابقه سه امتیازی است و در زمین خودمان به میدان میرویم. با برنامهریزیهایی که انجام دادهایم، امیدوارم علاوه بر ارائه فوتبال زیبا، سه امتیاز مسابقه را نیز کسب کنیم.
وی با اشاره به شرایط بازیکنان تیمش افزود: سه بازیکن مصدوم ما هنوز به شرایط حضور در مسابقات نرسیدهاند، اما از نظر تعداد بازیکن مشکلی نداریم و بازیکنان تیم در مسابقات گذشته با تمام وجود برای موفقیت فجر تلاش کردهاند.
احتیاط حریفان نشاندهنده قدرت فجر سپاسی است
سرمربی فجر شهید سپاسی با تمجید از عملکرد شاگردانش ادامه داد: واقعاً به این تیم افتخار میکنم. تیمهایی که مقابل ما قرار میگیرند، چه در شیراز و چه در خارج از خانه، معمولاً با ساختاری دفاعی بازی میکنند و منتظر استفاده از ضدحمله هستند.
خطیبی با بیان اینکه این موضوع نشاندهنده کیفیت فنی فجر سپاسی است، گفت: معمولاً تیمها مقابل تیمهای قدرتمند با احتیاط بیشتری بازی میکنند. البته در برخی مسابقات توانستهایم راهکارهای خود را به خوبی اجرا کنیم و در برخی بازیها نیز به نتیجه دلخواه نرسیدهایم، اما برای شکستن ساختارهای دفاعی حریفان برنامهریزی کردهایم.
انتظارها از تیم باید منطقی باشد
وی با اشاره به تغییرات گسترده در ترکیب فجر سپاسی تصریح کرد: انتظارها از تیم باید منطقی باشد؛ ما دیر کار خود را آغاز کردیم، فرصت کافی برای بدنسازی نداشتیم و حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد ترکیب تیم نیز تغییر کرده است.
سرمربی فجر سپاسی افزود: با وجود همه این شرایط، اکنون در جایگاه خوبی قرار داریم و مهمترین هدف ما این است که این جایگاه را حفظ کنیم و اجازه ندهیم از شرایط فعلی پایینتر برویم.
برنامه فجر سپاسی کوتاهمدت نیست
خطیبی با اشاره به سیاست باشگاه در جذب بازیکن گفت: نگاه ما به آینده کوتاهمدت نیست. در گذشته برخی بازیکنان برای یک یا دو فصل یا به عنوان بازیکن سرباز به تیم اضافه میشدند و پس از پایان قرارداد یا دوران خدمت خود از تیم جدا میشدند، اما اکنون بازیکنانی را جذب کردهایم که قراردادهای بلندمدت دارند.
وی ادامه داد: برای نخستین بار اعلام میکنم که با باشگاه درباره فصل آینده نیز برنامهریزی و گفتوگو کردهایم. هواداران مطمئن باشند برنامه ما تنها برای یک فصل نیست و نگاه بلندمدتی به آینده فجر سپاسی داریم.
فجر سپاسی در مسیر تبدیل شدن به یک تیم کامل
سرمربی فجر شهید سپاسی با تأکید بر اینکه به آینده تیمش امیدوار است، گفت: از نظر کیفیت فوتبالی، فجر سپاسی جزو چهار یا پنج تیم برتر کشور است و امیدوارم بتوانیم این روند را ادامه دهیم.
خطیبی درباره عملکرد تیمش در دو فاز دفاعی و هجومی بیان کرد: یک تیم تازهتشکیلشده ابتدا باید ساختار دفاعی خود را شکل دهد که خوشبختانه در این بخش عملکرد خوبی داشتهایم، هرچند هنوز کار داریم. در فاز حمله نیز به زمان بیشتری نیاز داریم تا بازیکنان به هماهنگی کامل برسند.
وی افزود: برخی بازیکنان به دلیل مصدومیت یا محرومیت از ترکیب دور بودهاند و طبیعی است که برای رسیدن به هماهنگی کامل به زمان نیاز داشته باشند، اما در بخش هجومی نیز برنامههای مشخصی داریم.
مشکل ما خلق موقعیت نیست؛ باید ضربات آخر را بهتر بزنیم
سرمربی فجر سپاسی با اشاره به عملکرد هجومی تیمش گفت: مشکل ما خلق موقعیت نیست، چرا که در هر مسابقه چهار یا پنج موقعیت گلزنی ایجاد میکنیم و این یک نقطه قوت برای تیم محسوب میشود.
خطیبی تصریح کرد: باید در ضربات آخر دقت بیشتری داشته باشیم و امیدوارم از بازی فردا، موقعیتهایی که ایجاد میکنیم با درصد بیشتری به گل تبدیل شوند.
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