به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدجواد شهرستانی، نماینده تامالاختیار آیتالله العظمی سیستانی، عصر چهارشنبه در بازدید از دانشگاه بناب با مسئولان، اساتید و دانشجویان این دانشگاه دیدار و گفتوگو کرد.
وی در این دیدار با تأکید بر اهمیت خودباوری علمی، اظهار کرد: ظرفیتهای لازم برای پیشرفت و توسعه در کشور و جهان اسلام وجود دارد و باید با تکیه بر توانمندیهای داخلی، مسیر رشد علمی و انسانی را دنبال کرد.
نماینده آیتالله سیستانی با انتقاد از پدیده مهاجرت نخبگان افزود: دانشجویان و جوانان سرمایههای ارزشمند کشور هستند و بیتوجهی به خروج سرمایههای انسانی، خسارتهای جبرانناپذیری برای کشور به دنبال دارد.
آیتالله شهرستانی با اشاره به برخی باورهای القاشده درباره ناتوانی کشورهای اسلامی در دستیابی به پیشرفت، گفت: باور «ما نمیتوانیم» از جمله عواملی است که زمینه مهاجرت نیروهای نخبه و انتقال سرمایههای انسانی به کشورهای دیگر را فراهم میکند.
وی راهکار مقابله با این روند را تقویت خودباوری، ایجاد نظم در امور و فراهم کردن ساختارهای مناسب برای تربیت و اشتغال جوانان دانست و بر ضرورت برنامهریزی منسجم در این زمینه تأکید کرد.
نماینده تامالاختیار آیتالله سیستانی همچنین بر اهمیت توجه به قرآن در مسیر زندگی و فعالیتهای علمی تأکید کرد و انس با قرآن و تدبر در مفاهیم آن را زمینهساز رشد علمی و معنوی دانست.
وی در ادامه بر ضرورت تقویت ارتباط میان حوزههای علمیه و دانشگاهها تأکید کرد و گفت: تعامل میان این دو نهاد میتواند زمینهساز تقویت ظرفیتهای علمی و فرهنگی جامعه باشد.
دانشگاه بناب آماده گسترش همکاری علمی با عراق است
رئیس دانشگاه بناب نیز در این دیدار، حضور نماینده آیتالله سیستانی را مایه افتخار و برکت برای جامعه دانشگاهی این شهرستان دانست و گزارشی از فعالیتها و ظرفیتهای دانشگاه ارائه کرد.
بهزاد بینش با اشاره به تلاش دانشگاه بناب برای توسعه تعاملات علمی و پژوهشی در عرصه بینالمللی، ابراز امیدواری کرد با حمایت دفتر مرجعیت عالیقدر، زمینه گسترش همکاریهای علمی میان دانشگاه بناب و دانشگاههای عراق فراهم شود.
در ادامه علیرضا یوسفی، رئیس حوزه ریاست و امور بینالملل دانشگاه بناب، نیز به تشریح ظرفیتها و دستاوردهای علمی و پژوهشی این دانشگاه پرداخت.
وی با اشاره به رویکرد بینالمللی دانشگاه بناب گفت: این دانشگاه در حوزه پژوهش با دانشگاههایی در کشور ترکیه قرارداد همکاری دارد و مقدمات جذب دانشجو از افغانستان نیز فراهم شده است.
رئیس حوزه ریاست و امور بینالملل دانشگاه بناب ابراز امیدواری کرد با همکاری دفتر آیتالله سیستانی، این دانشگاه در آینده میزبان دانشجویانی از کشور عراق نیز باشد.
این دیدار با بررسی راهکارهای تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و توسعه همکاریهای علمی با دانشگاههای منطقه، بهویژه مراکز علمی کشور عراق، به پایان رسید.
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