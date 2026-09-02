حسین عبیداوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای آمادگی برای مدیریت شرایط ناشی از بارندگیهای پیشرو، تمهیدات لازم برای افزایش آمادگی تأسیسات و شبکه جمعآوری فاضلاب انجام شده و نیروهای عملیاتی شرکت در آمادهباش کامل قرار دارند.
وی افزود: عملیات لایروبی، پاکسازی و رفع انسداد خطوط و شبکه فاضلاب با اولویت نقاط حساس در حال انجام است؛ همزمان، اورهال، تعمیر و بهروزرسانی تابلوهای برق تأسیسات و ایستگاههای پمپاژ نیز در دستور کار قرار گرفته تا تجهیزات برقی و مکانیکی از پایداری لازم در زمان بارندگی برخوردار باشند.
عبیداوی در خصوص افزایش ظرفیت شبکه تصریح کرد: عملیات تکمیل ظرفیت ایستگاههای پمپاژ فاضلاب در مراحل پایانی قرار دارد و با بهرهبرداری از این ظرفیتها، توان عملیاتی شبکه برای مدیریت شرایط در زمان بارندگی افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز با اشاره به تفکیک وظایف قانونی دستگاهها گفت: مطابق قانون خدمات شهری، موضوع جمعآوری و دفع آبهای سطحی در محدوده شهرها در حوزه وظایف مدیریت شهری قرار دارد و شرکت آب و فاضلاب مسئولیت مستقیم در این زمینه ندارد؛ با این حال، این شرکت در راستای کمک به مدیریت شرایط و کاهش مشکلات شهروندان، همکاری و پشتیبانی لازم را انجام خواهد داد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای خدماترسان اظهار کرد: مدیریت مناسب شرایط ناشی از بارندگی نیازمند همکاری و همافزایی همه دستگاههای مسئول است و اکیپهای عملیاتی تا زمان عبور از شرایط ناپایدار جوی در آمادهباش کامل خواهند بود.
نظر شما