آب اهواز در طول جنگ کاملاً پایدار بود

حسین عبیداوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجامشده برای مدیریت شرایط و حفظ پایداری خدمات اظهار کرد: در این مدت پایش مستمر وضعیت تأسیسات و شبکههای آب و فاضلاب در قالب مدیریت بحران بهصورت شبانهروزی انجام شد و حفاظت و مراقبت دائمی از تأسیسات حیاتی در دستور کار قرار گرفت. همچنین نظارت مستمر بر کیفیت آب تولیدی و توزیعی بهمنظور اطمینان از سلامت آب شرب شهروندان با دقت و حساسیت ویژه دنبال شد.
وی افزود: در راستای آمادگی برای شرایط احتمالی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای آبرسانی اضطراری در نقاط مختلف شهر پیشبینی و آمادهسازی شد و ناوگان آبرسانی سیار نیز در حالت آمادهباش قرار گرفت تا در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی، خدماترسانی بدون وقفه تداوم یابد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز ادامه داد: دیزلژنراتورهای تأسیسات و ایستگاههای حیاتی نیز مورد بازبینی و آمادهسازی قرار گرفتند تا در شرایط اضطراری و احتمال قطعی برق، تابآوری تأسیسات و استمرار خدمات حفظ شود.
عبیداوی با اشاره به عملکرد مرکز ارتباط با مشتریان شرکت بیان کرد: در این مدت مرکز ارتباط با مشتریان آبفا اهواز به ۱۲ هزار و ۵۴۳ تماس مردمی پاسخ داده است.
وی تصریح کرد: همچنین در این بازه زمانی ۹ هزار و ۳۴۷ حادثه در بخشهای آب و فاضلاب ثبت شد که از این تعداد یک هزار و ۹۶۶ مورد مربوط به شبکه آب و هفت هزار و ۳۸۸ مورد مربوط به شبکه فاضلاب بوده که با تلاش نیروهای عملیاتی در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی و رفع شده است.
مدیرعامل آبفای اهواز با اشاره به خدمات ارائهشده در حوزه امور مشترکین گفت: در این مدت بیش از سه هزار و ۲۰۰ مورد مشاوره و خدمات مرتبط با امور مشترکین توسط کارشناسان ذیربط ارائه شده است.
وی در پایان تأکید کرد: استمرار خدماترسانی مطلوب در شرایط مختلف، نتیجه برنامهریزی منسجم، آمادگی عملیاتی و تلاش شبانهروزی کارکنان این مجموعه در مسیر خدمترسانی به شهروندان است.
اهواز - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز از پایداری خدماترسانی آب و فاضلاب در ایام جنگ رمضان خبر داد.
