به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا صادقی، ظهر سه‌شنبه در نشست خبرنگاران با اعلام اینکه استان یزد دارای ۱۵ هزار و ۵۲ موقوفه و ۴۸ هزار و ۳۰۴ رقبه است، گفت: از این تعداد، حدود ۷۲ درصد رقبات، کاربری کشاورزی، ۱۴ درصد تجاری و ۱۱ درصد مسکونی دارند.

وی با تأکید بر اینکه عمده منابع وقفی استان را زمین‌های کشاورزی تشکیل می‌دهند، افزود: متأسفانه تنها ۳۰ درصد از کل ظرفیت اقتصادی موقوفات استان مورد استفاده قرار می‌گیرد و ۷۰ درصد این ظرفیت، فاقد هرگونه درآمد است. این معضل به‌ویژه در بخش اراضی کشاورزی که بیشترین سهم را دارند، کاملاً مشهود است و نیازمند عزم جدی برای احیا و بهره‌وری است.

چالش اسناد و پرونده‌های قضایی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد با اشاره به مشکلات حقوقی و ثبتی، تصریح کرد: حدود ۴۷ درصد از موقوفات استان هنوز فاقد سند مالکیت هستند و یزد در این شاخص در رتبه‌های پایین کشور قرار دارد. همچنین بیش از ۸۰۰ پرونده مرتبط با موقوفات در محاکم قضایی در جریان است که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها رأی قطعی گرفته و نیازمند پیگیری اجرایی هستند.

پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری

وی از اجرای ۲۱ پروژه عمرانی در سطح استان خبر داد و گفت: در هفته وقف امسال، ۶ پروژه به بهره‌برداری می‌رسد و کلنگ‌زنی ۵ پروژه جدید که ۴ مورد در یزد و ۱ مورد در اردکان انجام خواهد شد.

صادقی گفت: از جمله پروژه‌های شاخص، مجتمع بین‌راهی و تجاری بقعه شیخ سلطان گردفرامرز با ۲۰ هزار متر مربع زیربناست که با مشارکت بخش خصوصی در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود به یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌های استان تبدیل شود.

بخشش ۲ میلیارد تومانی هزینه بیمارستان برای پنج‌قلوها

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد در بخشی از سخنان خود با اشاره به یک اقدام خداپسندانه، گفت: چند وقت پیش یک خانواده در بیمارستان موقوفه‌ای در یزد صاحب پنج‌قلو شدند که متأسفانه یکی از نوزادان به دلیل مشکلات قلبی فوت کرد، اما چهار نوزاد دیگر خوشبختانه سلامت هستند. هزینه درمانی این خانواده به دلیل چند ماه بستری در بخش‌های ICU و عفونی، بالغ بر ۲ میلیارد تومان شده بود.

وی افزود: من شخصاً با همراهی، رئیس بیمارستان موقوفه، جلسه گذاشتم و این مبلغ را از محل نیات واقفین، خیرین و کمک‌های بیمارستان انجام شد که این اقدام در حمایت از فرزندآوری و جمعیت انجام شده است.

درآمدها؛ از ۱۰۳ میلیارد تا ۴۰۰ میلیارد تومان

صادقی با اشاره به رشد چشمگیر درآمد موقوفات گفت: درآمد موقوفات استان در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۳ میلیارد تومان بود که با اضافه شدن ۶۰ میلیاردی در سال ۱۴۰۲ به ۱۶۳ میلیارد و در سال ۱۴۰۳ با رشد ۶۰ میلیاردی دیگر به حدود ۲۲۰ میلیارد تومان رسید.

وی افزود: با وجود جدا شدن موقوفه پر درآمد «حاج ابوالقاسم رشتی» از مدیریت اوقاف، پیش‌بینی می‌شود درآمد سال ۱۴۰۴ به ۳۴۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان برسد و استان یزد جزو ۱۰ استان برتر کشور در این حوزه باقی بماند.

شفافیت و هزینه‌کرد درآمدها؛ خدمت‌رسانی ۵ میلیاردی اوقاف یزد در مرز مهران

وی در پاسخ درباره نحوه هزینه‌کرد درآمدها، تأکید کرد: همه درآمدها از طریق سامانه شفاف ثبت و هزینه می‌شود و هیچ نقل‌وانتقالی خارج از سامانه نداریم. به‌عنوان نمونه، امسال بالغ بر ۵ میلیارد تومان از محل درآمد موقوفات برای برپایی موکب سیدالشهدا در مرز مهران هزینه شده است.

وی همچنین به ثبت بیش از ۷۵۰ نوع نیت وقفی در کشور اشاره کرد و در واکنش به این گمان که فرهنگ وقف کمرنگ شده، گفت: اینطور نیست. ما وقف‌های جدید زیادی توسط جوانان و حتی ورزشکاران داریم. مثلاً یک جوان ۵۰ میلیارد تومان زمین را برای آزادی زندانیان و آموزش قرآن به آنان وقف کرده است. همچنین یک ملک ۴۱ واحدی مسکونی به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان در حال ساخت است.

وی تأکید کرد: اطلاع‌رسانی ضعیف، باعث شده مردم از این وقف‌های جدید مطلع نشوند.

بدهی دستگاه‌ها به اوقاف و کمبود نیرو

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد با گلایه از بدهی‌های کلان دستگاه‌ها به اوقاف گفت: تمام دستگاه‌ها از شهرداری یزد، مهریز و بافق گرفته تا دهیاری‌ها، به اوقاف بدهکارند.

وی افزود: به‌عنوان نمونه، یک ملک ۳۵ سال پیش در اختیار شهرداری بود که ۳۷ میلیارد تومان ارزش داشت و ما آن را به‌صورت تهاتر زمین دریافت کردیم.

وی همچنین به کمبود شدید نیروی انسانی اشاره کرد و افزود: با ۴۰ نیروی رسمی، حدود ۳۰ هزار مستأجر را مدیریت می‌کنیم و بسیاری از کارکنان شب‌ها تا ساعت ۱۱ در اداره می‌مانند، اما سازمان استخدامی اجازه جذب نیرو نمی‌دهد و این یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ماست.

ثبت ۱۳۴ بقعه متبرکه در استان یزد

وی با اشاره به ثبت ۱۳۴ بقعه متبرکه در استان، گفت: تنها ۵ بقعه درآمد سالانه بیش از یک میلیارد تومان دارند.

صادقی درباره متولیان خصوصی نیز گفت: برخی موقوفات دارای متولی هستند و قانون به ما اجازه دخالت در امور آنان را نمی‌دهد، فقط نظارت داریم و عملکرد یک نظارت داریم. به‌عنوان مثال، موقوفه رشتی که یکی از پردرآمدترین موقوفات بود، یک سال است که به متولی جدید واگذار شده و ما پیگیر عملکرد آن هستیم.

صادقی در پایان با تأکید بر اینکه یکی از دغدغه‌های اصلی، روزآمدسازی موقوفات قدیمی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است، گفت: ما از سرمایه‌گذاران استقبال می‌کنیم و آماده‌ایم زمین‌های بلااستفاده را در اختیار آنان قرار دهیم تا با حفظ عین موقوفه، به بهره‌وری برسیم.

وی همچنین از برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه انرژی خورشیدی و مشارکت با شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم تا ۱۰۰ درصد ظرفیت موقوفات استان را فعال کنیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد به سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی و تولید موتورسیکلت‌های برقی با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: سازمان اوقاف در این زمینه‌ها ورود پیدا کرده است.