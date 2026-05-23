به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود از وقوع چندین فقره سرقت محتویات خودرو در شاهرود خبر داد و بیان کرد: بلافاصله موضوع در دستور کار رسیدگی پلیس قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه ماموران کلانتری ۱۲ بسیج مسئول رسیدگی پرونده شدند، ادامه داد: با کار تیمی و اقدامات پلیس هویت سارقان شناسایی شد.

فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری دو متهم طی عملیات غافلگیرانه در این رابطه خبر داد و افزود: این متخلفان از سارقان سابقه دار بودند.

شائینی از انتقال متهمان به مقر انتظامی خبر داد و اظهار داشت: سارقان به انجام ۱۰ فقره سرقت محتویات خودرو اقرار کردند.

وی افزود: متهمان برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان شاهرود معرفی و روانه زندان شدند.