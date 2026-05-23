  1. استانها
  2. سمنان
۲ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۵

دستگیری ۲ سارق سابقه‌دار در شاهرود؛ وجود ۱۰ فقره سرقت در سوابق متهمان

دستگیری ۲ سارق سابقه‌دار در شاهرود؛ وجود ۱۰ فقره سرقت در سوابق متهمان

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری دو سارق سابقه‌دار محتویات خودرو در شاهرود خبر داد و گفت: این متهمان به انجام ۱۰ فقره سرقت در این شهر اعتراف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود از وقوع چندین فقره سرقت محتویات خودرو در شاهرود خبر داد و بیان کرد: بلافاصله موضوع در دستور کار رسیدگی پلیس قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه ماموران کلانتری ۱۲ بسیج مسئول رسیدگی پرونده شدند، ادامه داد: با کار تیمی و اقدامات پلیس هویت سارقان شناسایی شد.

فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری دو متهم طی عملیات غافلگیرانه در این رابطه خبر داد و افزود: این متخلفان از سارقان سابقه دار بودند.

شائینی از انتقال متهمان به مقر انتظامی خبر داد و اظهار داشت: سارقان به انجام ۱۰ فقره سرقت محتویات خودرو اقرار کردند.

وی افزود: متهمان برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان شاهرود معرفی و روانه زندان شدند.

کد مطلب 6838154

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها