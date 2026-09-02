موسوی: روند اجرای پروژه های شاخص عمرانی شهر آبدان مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر ،سید موسی موسوی عصر چهارشنبه در این بازدید که با حضور معاون هماهنگی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان دیر انجام شد، با اشاره به رویکرد دولت در اجرای پروژههای زیرساختی و شاخص، اظهار کرد: شهرداریها باید در برنامهریزیهای خود اجرای طرحهای شاخص و زیربنایی را مورد توجه قرار داده و برای تحقق آنها تلاش کنند.
وی پس از بازدید از پروژههای تپه تفریحی و گردشگری گلدانو، بلوار غدیر، ساختمان شورای اسلامی، مهمانسرا و سالن جلسات شهرداری، از اقدامات شهرداری و شورای اسلامی شهر آبدان در اجرای پروژههای عمرانی و زیرساختی تقدیر کرد.
موسوی با بیان اینکه روند توسعه و آبادانی شهر آبدان طی سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است، فعالیتهای عمرانی شهرداری را مطلوب ارزیابی کرد.
مدیرکل دفتر فنی استانداری بوشهر، احداث بلوار غدیر را یکی از پروژههای شاخص و اثرگذار شهر آبدان دانست و گفت: این پروژه میتواند نقش مهمی در ساماندهی ترافیک، کاهش تردد در بلوار اصلی و ایجاد دسترسی مناسب شهروندان به فضاهای عمومی و خدماتی از جمله پارک، جایگاه CNG، بازار هفتگی و در آینده شهرک نهضت ملی مسکن داشته باشد.
وی همچنین احداث مجموعه تفریحی و گردشگری گلدانو را از پروژههای ماندگار شهری عنوان کرد و افزود: اجرای این طرح ضمن افزایش سرانه فضای سبز، میتواند در آینده ظرفیت مناسبی برای جذب گردشگر و ایجاد درآمد پایدار برای شهر فراهم کند.
موسوی همچنین از اجرای فضای سبز این مجموعه و اقدام شهرداری در راهاندازی دستگاه آبشیرینکن و جداسازی آب مورد نیاز فضای سبز از آب شرب، تقدیر کرد.
مدیرکل دفتر فنی استانداری بوشهر در ادامه، احداث مهمانسرا، سالن جلسات و ساختمان اداری شورای اسلامی شهر را از نیازهای ضروری آبدان در راستای ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان دانست و خاطرنشان کرد: مهمانسرا میتواند در آینده به عنوان یکی از ظرفیتهای درآمدزای شهر مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
در این بازدید، پورغلام، معاون فنی مدیرکل و دبیر شورای ترافیک استان، حسنزاده، معاون هماهنگی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان دیر، هاشمی، کارشناس فنی دفتر فنی استانداری، اندایشگر، کارشناس فنی فرمانداری و دبیر شورای ترافیک شهرستان، به همراه شهردار و کارشناس فنی شهرداری آبدان حضور داشتند.
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