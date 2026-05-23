معاون استاندار بوشهر: زیرساخت های شهری تقویت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رجایی صبح شنبه در بازدید از پروژههای شاخص شهرداری آبدان اظهار کرد: توسعه زیرساخت های شهری را به صورت جدی دنبال می کنیم و شاهد اجرای طرح ها و پروژه های بسیار مهمی هستیم.
وی ضمن ابراز رضایت از روند اجرای پروژهها، اقدامات انجامشده را مثبت و قابل تقدیر دانست و تأکید کرد: تلاشهای صورتگرفته نشاندهنده برنامهریزی منسجم و نگاه توسعهمحور مدیریت شهری آبدان است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: همدلی و هماهنگی میان مدیریت استانی و شهری برای تحقق توسعه پایدار و خدمترسانی مؤثر به شهروندان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
در این بازدید، پروژههای مهم و اثرگذار آبشیرینکن فضای سبز شهرداری، تپه تفریحی گردشگری گلدانو، بلوار غدیر، مهمانسرا و ساختمان جلسات شهرداری مورد بررسی و بازدید میدانی قرار گرفت.
