معاون استاندار بوشهر: زیرساخت های شهری تقویت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رجایی صبح شنبه در بازدید از پروژه‌های شاخص شهرداری آبدان اظهار کرد: توسعه زیرساخت های شهری را به صورت جدی دنبال می کنیم و شاهد اجرای طرح ها و پروژه های بسیار مهمی هستیم.

وی ضمن ابراز رضایت از روند اجرای پروژه‌ها، اقدامات انجام‌شده را مثبت و قابل تقدیر دانست و تأکید کرد: تلاش‌های صورت‌گرفته نشان‌دهنده برنامه‌ریزی منسجم و نگاه توسعه‌محور مدیریت شهری آبدان است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: همدلی و هماهنگی میان مدیریت استانی و شهری برای تحقق توسعه پایدار و خدمت‌رسانی مؤثر به شهروندان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

در این بازدید، پروژه‌های مهم و اثرگذار آب‌شیرین‌کن فضای سبز شهرداری، تپه تفریحی گردشگری گلدانو، بلوار غدیر، مهمانسرا و ساختمان جلسات شهرداری مورد بررسی و بازدید میدانی قرار گرفت.