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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۰

پایان گروگان‌ گیری در فاریاب؛ نقشه ۴۰۰ سکه‌ای آدم‌ ربایان ناکام ماند

پایان گروگان‌ گیری در فاریاب؛ نقشه ۴۰۰ سکه‌ای آدم‌ ربایان ناکام ماند

کرمان- فرمانده انتظامی استان کرمان از رهایی موفقیت‌ آمیز فرد ربوده‌ شده در شهرستان فاریاب و ناکامی آدم‌ ربایان در رسیدن به مطالبات غیرقانونی خود برای دریافت ۴۰۰ سکه تمام بهار آزادی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل موقوفه ئی، چهارشنبه شب در تشریح این عملیات اظهار کرد: در پی ربایش شهروندی از مقابل یکی از جایگاه‌های سوخت شهرستان فاریاب، متهمان با تماس با خانواده وی، درخواست ۴۰۰ سکه تمام بهار آزادی را برای آزادی گروگان مطرح کردند.

وی افزود: بلافاصله پس از وصول گزارش، پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنایی استان قرار گرفت و با همکاری مؤثر و تنگاتنگ مأموران پلیس آگاهی شهرستان فاریاب، رصد اطلاعاتی و عملیات فنی دقیقی برای شناسایی مخفیگاه متهمان آغاز شد.

فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به فشار عملیاتی پلیس تصریح کرد: با تنگ شدن عرصه بر آدم‌ربایان در نتیجه اقدامات شبانه‌روزی پلیس، گروگان‌گیران که راهی برای دستیابی به اهداف شوم خود نداشتند، مجبور به رها کردن فرد ربوده‌شده شدند و وی سالم به آغوش خانواده بازگشت.

سردار موقوفه ئی، با تأکید بر اینکه هویت عاملان این پرونده شناسایی شده است، خاطرنشان کرد: تحقیقات و اقدامات پلیسی برای دستگیری متهمان متواری با جدیت در حال انجام است و پلیس کرمان اجازه نخواهد داد امنیت شهروندان دست‌مایه زیاده‌خواهی‌های مجرمان قرار گیرد.

کد مطلب 6935990

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