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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۴

۴۳۷ نفر از مددجویان زندان‌های خراسان رضوی آزاد شدند

۴۳۷ نفر از مددجویان زندان‌های خراسان رضوی آزاد شدند

مشهد- همزمان با ایام پایانی ماه صفر و در آستانه شهادت نبی مکرم اسلام (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) ۴۳۷ نفر از مددجویان زندان‌های خراسان رضوی در حرم رضوی آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام پایانی ماه صفر و در آستانه شهادت نبی مکرم اسلام (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) ۴۳۷ نفر از مددجویان زندان‌های استان خراسان رضوی طی مراسمی در حرم مطهر رضوی آزاد شدند.

حجت الاسلام رضا زرندی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی اظهار کرد: امروز شاهد آزادی ۴۳۷ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد با مشارکت آستان قدس و همت تولیت آستان قدس رضوی هستیم.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: بر اساس برنامه ریزی اولیه، تعداد افرادی که بنا بود آزاد شوند کمتر بود، اما به محض اطلاع افراد طلبکار از مشارکت آستان قدس در این امر خیر برخی از آنها طلب خود را در محضر امام رضا (ع) بخشیدند، که این موضوع از عنایات امام رضا (ع) و برکات وجود ایشان است.

وی اضافه کرد: با این اقدام آستان رضوی دل و قلب خانواده های آنها شاد شد.

کد مطلب 6913267

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