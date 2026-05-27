به گزارش خبرنگار مهر، فیلمهای سینمایی مختلفی مانند «فرمول ۱»، «ماجراهای شگفت انگیز آدل بلانسک»، «بیگانه؛ میثاق»، «گرینلند ۲: مهاجرت»، «یک پلیس و نصفی» و ... در آخر هفته از شبکههای مختلف سیما روی آنتن میروند. در این گزارش به معرفی منتخبی از این آثار برای تماشا در روزهای پایانی هفته میپردازیم.
تماشای یک رقابت شورانگیز در «فرمول ۱»
فیلم سینمایی «فرمول یک» به کارگردانی جوزف کوشینسکی و محصول سال ۲۰۲۵ پنجشنبه ۷ خرداد ساعت ۲۴ از شبکه سه سیما پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی برد پیت و دامسون آدریس آمده است: سانی هیز راننده اتومبیل رانی فرمول یک است که به دلیل ناکامی در مسابقات فرمول یک، به رانندگی در سطح منطقه در مسابقات کارتینگ میپردازد و با برنده شدن و گرفتن چک جایزه، زندگیش را در یک اتومبیل کاروان به تنهایی میگذراند. او در زندگی شخصیاش چندبار ازدواج کرده و جدا شده است. حال بعد از مدتها یکی از دوستانش به نام رابین به سراغش میآید و از او می خواهد در مسابقات اتومبیل رانی فرمول یک، به کمپانیای که مسئولیتش را به عهده گرفته کمک کند. او ابتدا قبول نمیکند ولی با اصرار رابین میپذیرد.
«فرمول یک» از وبسایت آیامدیبی نمره ۷.۶ و از وبسایت راتنتومیتوز نمره ۸۲ را کسب کرده است. این فیلم با بودجه حدودا ۲۰۰ میلیون دلاری به فروش جهانی حدودا ۶۳۴ میلیون دلاری دست یافته است.
سارا گوپال منتقد سینما درباره این فیلم گفته است: تلاشها برای واقعی جلوه دادن مسابقات بسیار موفق بوده و با تقلید از پوشش زنده مسابقات فرمول یک، تقریباً هیچ تفاوتی بین واقعیت و خیال وجود ندارد.
«ماجراهای شگفت انگیز آدل بلانسک» از شبکه نمایش پخش میشود
فیلم سینمایی «ماجراهای شگفت انگیز آدل بلانسک» به کارگردانی لوک بسون چهارشنبه ۶ خرداد ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی لوئیز بورگوئن، ماتیو آمالریک، ژیل للوش و ژان پل روو خواهیم دید: خواهر ادل بلانسک در هنگام بازی تنیس آسیب میبیند و ادل خود را مقصر می داند. به همین دلیل به مصر سفر میکند تا با کمک گرفتن از مومیایی پزشک مخصوص فرعون، خواهرش را درمان کند و به زندگی عادی برگرداند.
این فیلم از وبسایت آیامدیبی نمره ۶.۳ و از وبسایت راتنتومیتوز نمره ۸۸ را کسب کرده است. این فیلم که بودجهای ۳۱ میلیون دلاری داشت، به فروشی در حدود ۳۴ میلیون دلار دست یافت.
فیلیپ فرنچ منتقد سینما درباره این فیلم گفته است: تماشای این فیلم لذتبخش است، اما اجراها به جای اینکه سبک دلپذیری داشته باشند، سنگین و اغراقآمیز هستند و صحنههای عجیب و غریب بیش از حد به چشم میآیند.
«بیگانه؛ میثاق» روی آنتن میرود
فیلم سینمایی «بیگانه؛ میثاق» به کارگردانی ریدلی اسکات و محصول سال ۲۰۱۷ جمعه ۸ خرداد ساعت ۱۳ از شبکه فراتر پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی مایکل فاسبندر، کاترین واترستون و دنی مکبراید آمده است: فضاپیمایی که خدمه آن موقتا به خواب عمیقی فرو رفتهاند ماموریت دارد سیاره مناسبی برای زندگی ۲۰۰۰ مهاجری که در سفینه به خواب رفتهاند، پیدا کند. در این میان تنها یک ربات به نام والتر بیدار است که کنترل فعالیت های سفینه را بر عهده دارد. اما با بروز یک مشکل، خدمه زودتر از زمان موعد از خواب بلند می شوند و تصمیم می گیرند تا به سیاره ناشناختهای که در نزدیکی آنهاست سفری اکتشافی داشته باشند تا ببینند که شرایط در این محل چگونه است.
این فیلم که پس از فیلم سینمایی «پرومتئوس» دومین فیلم از مجموعه فیلمهای پیشدرآمد سری فیلمهای «بیگانه» است، از وبسایت آیامدیبی نمره ۶.۴ و از وبسایت راتن تومیتوز نمره ۶۵ را کسب کرده است.
دبی لین الیاس منتقد سینما درباره این فیلم گفته است: با وجود برخی کاستیها در خود داستان، «بیگانه: میثاق» به این مجموعه و اسطورهشناسی آن، چاشنی تازهای بخشیده است.
این فیلم با بودجه حدودا ۹۷ میلیون دلار به فروش جهانی ۲۴۰ میلیون دلاری دست یافت.
تماشای یک فیلم آخرالزمانی در شبکه ۴
فیلم سینمایی «گرینلند ۲: مهاجرت» به کارگردانی ریک رومان واو و محصول سال ۲۰۲۶ جمعه ۸ خرداد ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن میرود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی تامی ارل جنکینز، مورنا باکارین و جرارد باتلر آمده است: پس از اصابت شهاب سنگ به زمین و انفجار نیروگاههای هستهای و تشعشعات رادیواکتیو ناشی از آن، حیات بر روی زمین تا حد زیادی نابود شده است. مردی به نام جان با همسرش آلیسن و پسر نوجوانشان نیتن در یک پناهگاه مجهز به سر میبرند اما برخورد یک کشتی به پناهگاه باعث نابودی آن میشود. آنها با قایق های نجات در اقیانوس به راه میافتند و سر از لندنی در میآورند که بخشی از آن به زیر آب رفته و بخشی ویرانه شده است. آنها در لندن به خانه مکنزی خواهر آلیسن می روند. زن دانشمندی به نام میا که همراه آنان است می گوید همانند زمانی که برخورد یک شهاب سنگ به زمین باعث نابودی دایناسورها شد دهانه محل اصابت زندگی می تواند به سرعت شکوفا شود.
این فیلم که پس از «گرینلند ۱» ساخته شده است، از وبسایت آیامدیبی نمره ۵.۲ و از وبسایت راتنتومیتوز نمره ۴۸ را کسب کرده است. «گرینلند ۲: مهاجرت» در گیشه به موفقیت دست نیافت و با بودجه حدودا ۹۰ میلیون دلاری به فروش جهانی حدودا ۴۴ میلیون دلاری رسید.
جین نلسون منتقد سینما درباره این فیلم گفته است: از لیورپولِ سیلزده گرفته تا منطقه جنگی فرانسه، این خانواده از یک فاجعه به فاجعهای دیگر تلوتلو میخورد، و همه اینها با جدیت مرگباری به تصویر کشیده میشوند. متأسفانه، این رویکرد فقط نشان میدهد که فرضیه این فیلم چقدر احمقانه است.
یک فیلم کمدی را از شبکه تهران ببینید
فیلم سینمایی «یک پلیس و نصفی» به کارگردانی جاناتان آ روزنبام و محصول سال ۱۹۹۳ چهارشنبه ۶ خرداد ساعت ۹ از شبکه تهران پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم با بازی لو دیاموند فیلیپس، لولو ویلسون و جنت کیدر آمده است: کارینا یک دختر ۱۲ ساله مدرسهای است که مدام نقش پلیسها را در مدرسه دارد و دوست دارد که پلیس باشد. او با کاراگاه سیمونز آشنا می شود و سعی می کند که به او کمک کند. ولی کاراگاه سیمونز از او میخواهد که در کارهایش دخالت نکند و بارها او را از این کار منع میکند ولی همیشه سر و کله کارینا پیدا میشود. کارگاه سیمونز و کارینا یک کارخانه خارج از شهر پر از پهبادهای خرابکار پیدا میکنند و با اینکه کاراگاه سیمونز از طرف رئیس پلیس معلق شده است نشان و اسلحهاش به او بر میگردد.
این فیلم از وبسایت آیامدیبی نمره ۴.۲ و از وبسایت راتنتومیتوز نمره ۱۴ را به دست آورده است. «یک پلیس و نصفی» با بودجه ۱۴ میلیون دلاری به فروش حدودا ۴۰ میلیون دلاری دست یافت.
این فیلم عموما نتوانست منتقدان را با خود همراه کند.
