به گزارش خبرنگار مهر، فیلمهای سینمایی مختلفی مانند «موریتانیایی»، «جنگ داخلی»، «فراری» و «۱۱ شورشی» در آخر هفته از شبکههای مختلف سیما روی آنتن میروند. در این گزارش به معرفی منتخبی از این آثار برای تماشا در روزهای پایانی هفته میپردازیم.
تماشای سرنوشت یک مظنون ۱۱ سپتامبر در «موریتانیایی»
فیلم سینمایی «موریتانیایی» محصول سال ۲۰۲۱ به کارگردانی کوین مک دانلد پنجشنبه ۲۸ خرداد ساعت ۱۱ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی جودی فاستر، طاهر رحیم، شیلین وودلی، بندیکت کامبربچ و زکری لیوای؛ درباره یک مسلمان موریتانیایی است که به اتهام شرکت در توطئه ۱۱ سپتامبر دستگیر و به زندان گوآنتانامو منتقل می شود. او هشت سال تحت شدیدترین شکنجه های فیزیکی و روانی قرار می گیرد و در نهایت زندانبانان با موافقت رئیس جمهور از وی اعتراف اجباری و تحت شکنجه میگیرند. یک وکیل زبر دست پرونده او را به عهده میگیرد و تلاش میکند مدارک اتهام وی را از دولت و سازمان اطلاعات دریافت کند. اما با شدیدترین ممانعتها روبهرو میشود.
این فیلم توانست از وبسایت آیامدیبی نمره ۷.۵ و از وبسایت راتنتومیتوز نمره ۷۵ را به دست بیاورد. اما «موریتانیایی» به رغم رضایت نسبی منتقدان و حضور ستارگانی چون فاستر و رحیم در گیشه با شکست مواجه شد و با بودجهای حدودا ۱۴ میلیون دلاری به فروشی ۷ میلیون دلاری دست یافت.
لیندا ماریک منتقد سینما درباره این فیلم گفته است: درحالی که جنبههای رویهای پرونده حقوقی گاهی اوقات مانع جنبههای وجودی و اخلاقی قضیه میشوند، مکدونالد همچنان موفق میشود داستانی واقعا جذاب را روایت کند؛ داستانی که روایت آن کاملا ضروری است.
تماشای فیلمی از جنگ داخلی آمریکا
فیلم سینمایی «جنگ داخلی» محصول سال ۲۰۲۴ به کارگردانی الکس گارلند پنجشنبه ۲۸ خرداد ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی کریستین دانست، واگنر مورا، کیلی اسپینی، استیون مککینلی هندرسون و سونویا میزونو آمده است: آمریکا در آیندهای نه چندان دور، دچار جنگ داخلی شده و در حال فروپاشی است. رئیس جمهور آمریکا به کمک ارتش تلاش دارد نیروهای مخالف، که متحدانی را که از ایالت های کالیفورنیا و تگزاس هستند، سرکوب کند و کنترل کشور را به دست آورد. داستان از نگاه لی روایت می شود که یک خبرنگار و عکاس جنگ است. نیروهای مخالف رئیس جمهور تلاش دارند تا به سمت شهر واشنگتن حرکت و رئیس جمهور آمریکا را خلع کنند. لی و دوستانش نیز با این ارتش همراه میشوند و تلاش دارند هرج و مرجی را که در کشور آمریکا جریان دارد به تصویر بکشند. در طول این راه گروه با جسی دختر جوانی که علاقهمند به عکاسی جنگی است آشنا میشوند. با وجود مخالفت ابتدایی لی، در نهایت او قبول میکند که جسی همراهشان شود تا این که ... .
«جنگ داخلی» موفق شد تا از وبسایت آیامدیبی نمره ۷ و از وبسایت راتنتومیتوز نمره قابل توجه ۸۱ را کسب کند. این فیلم با بودجهای حدودا ۵۰ میلیون دلاری توانست به فروشی ۱۲۷ میلیون دلاری دست یابد.
استر زوخرمن منتقد سینما درباره این فیلم و با تاکید بر نگاه واقعگرایانه فیلم و تحسین آن گفته است: هیچ نیروی مرموزی در «جنگ داخلی وجود ندارد»؛ هر کسی که روی صفحه میبینید به طرز وحشتناکی معمولی است.
تماشای «فراری» با بازی اندرو دیویس
فیلم سینمایی «فراری» محصول سال ۱۹۹۳ به کارگردانی اندرو دیویس جمعه ۲۹ خرداد ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی هریسون فورد، تامی لی جونز، جولیان مور، سلا وارد، جو پانتولیانو و آن کاپلسون؛ درباره ریچارد کیمبل جراح مورد احترام و مشهوری است که به غلط مسئول قتل همسرش هلن شناخته شده و به مرگ محکوم میشود. در راه زندان، بروز حوادثی منجر میشود که او بتواند بگریزد و پنهان شود در حالی که معاون مارشال ایالتی ساموئل جرارد سرسختانه در پی او است.
«فراری» توانست از وبسایت آیامدیبی نمره ۷.۸ و از وبسایت راتنتومیتوز نمره شگفتانگیز ۹۶ را بهدست بیاورد. این فیلم در گیشه هم درخشان بود و با بودجهای حدودا ۴۴ میلیون دلاری توانست در سطح جهانی بیش از ۳۶۸ میلیون دلار بفروشد.
لئونارد کلادی منتقد سینما درباره این اثر گفته است: یک اثر نفسگیر تمامعیار که هرگز متوقف نمیشود، این فیلم شما را از تعقیب داستان بیتاب میکند درحالی که مشتاق بخش بعدی هرج و مرج یا پیچش هوشمندانه داستان هستید.
قصه سرنوشت ۱۱ سامورایی و جنایتکار در میان جنگ
فیلم سینمایی «۱۱ شورشی» محصول سال ۲۰۲۴ به کارگردانی کازویا شیرایشی جمعه ۲۹ خرداد ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی تاکایوکی یامادا، تایگا ناکانو، اوکون اونوئه، ریهو سایاشی و تاکارا ساکوموتوتاکارا ساکوموتو؛ در سال ۱۸۶۸ و در بحبوحه جنگ بوشین رخ میدهد. زمانی که ژاپن میان شگونسالاری قدیم و دولت جدید امپراتوری درگیر نبردی خونین است. داستان حول گروهی یازده نفره از جنایتکاران و ساموراییها میگردد که به رهبری هیشیرو مأموریت دفاع از دژی در منطقه شیباتا را بر عهده میگیرند اما ... .
«۱۱ شورشی» از وبسایت آیامدیبی نمره ۶.۲ و از وبسایت راتنتومیتوز نمره ۹۰ را به دست آورده است. این فیلم به رغم رضایت منتقدان در گیشه ناکام بود و تنها توانست حدود یک میلیون دلار در سطح جهانی فروش داشته باشد؛ فروشی که ناامیدکننده بود.
رابی کالین منتقد سینما درباره این فیلم گفته است: «۱۱ شورشی» ثابت میکند که فیلمهای اکشن پرجنبوجوش با شخصیتهای غنی و داستانهای جذاب نباید به گذشته سینما سپرده شوند.
نظر شما