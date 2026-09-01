به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قدس، شهرک‌نشینان صهیونیست بامداد امروز سه‌شنبه در اقدامی جدید علیه اماکن مذهبی و مقدسات فلسطینی، تلاش کردند مسجد «نورالدین زنکی» را در شهرک «بزاریا» واقع در شمال غربی نابلس به آتش بکشند.

منابع محلی گزارش دادند که شهرک‌نشینان پس از تلاش برای کندن درهای مسجد، اتاقی را در مجاورت آن به آتش کشیدند و پیش از آن نیز شعارهای نژادپرستانه را در محل مسجد حک کردند.

وزارت اوقاف و امور مذهبی فلسطین با محکوم کردن این حمله، تأکید کرد که هدف قرار دادن مساجد و اماکن مذهبی، نشان‌دهنده یک اقدام تنش‌ آفرین خطرناک و سازمان‌یافته است که هدف آن تحریک احساسات مسلمانان و هتک حرمت مقدسات می‌باشد.

شیخ «ناصر السلمان»، مدیرکل اوقاف نابلس، اظهار داشت که تلاش برای آتش زدن بخش‌هایی از مسجد و هتک حرمت آن با شعارهای نژادپرستانه، «نشان‌دهنده میزان تحریکات مستمر علیه مقدسات ماست». وی تأکید کرد که مساجد با حضور اهل آن و رسالت ایمانی‌شان، همواره آباد خواهند ماند.

السلمان افزود که این تعرض‌ها هرگز اراده ملت فلسطین و پایبندی آن‌ها به سرزمین و مقدساتشان را در هم نخواهد شکست.

وزارت اوقاف همچنین از نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری خواست تا مسئولیت خود را در زمینه تأمین امنیت اماکن مذهبی بر عهده گرفته و برای توقف حملات مکرر شهرک‌نشینان به روستاها و شهرک‌های فلسطینی اقدام کنند.

تلاش برای آتش زدن مسجد بزاریا در شرایطی صورت می‌گیرد که حملات شهرک‌نشینان در کرانه باختری رو به افزایش است؛ حملاتی که شامل آتش زدن اموال، خانه‌ها، خودروها و تعرض به فلسطینی‌ها، در کنار هدف قرار دادن مساجد و زمین‌های کشاورزی می‌شود که در بسیاری از موارد، تحت حمایت و پشتیبانی نیروهای اشغالگر انجام می‌گیرد.