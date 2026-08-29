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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۵۰

رستمی: تصادف در جاده آشخانه ـ جنگل گلستان جان یک نفر را گرفت

رستمی: تصادف در جاده آشخانه ـ جنگل گلستان جان یک نفر را گرفت

بجنورد- سرپرست جمعیت هلال احمر خراسان شمالی گفت: واژگونی یک دستگاه خودروی دنا در محور آشخانه ـ جنگل گلستان، یک کشته و ۳ مصدوم برجا گذاشت.

حسین رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعت ۱۴:۳۷ امروز شنبه ۷ شهریورماه، گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی دنا در کیلومتر ۷۵ محور آشخانه به جنگل گلستان، روبه‌روی روستای آرمادلو، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان اعلام شد و بلافاصله تیم امدادی پایگاه دوراهی دشت به محل حادثه اعزام شد.

سرپرست جمعیت هلال احمر خراسان شمالی تصریح کرد:مصومین حادثه پس از انجام اقدامات اولیه توسط تیم های امدادی ،با همکاری اورژانس به مراکز درمانی منتقل و پیکر فرد جانباخته نی پس از رهاسازی توسط ست تخصصی تحویل مراجع مربوطه شد.

وی گفت: این حادثه ۳ مصدوم و یک نفر جانباخته داشت.

کد مطلب 6931556

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