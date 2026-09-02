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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۴۲

۶۸۲ حادثه در یک هفته؛ ۴۱۱ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند

۶۸۲ حادثه در یک هفته؛ ۴۱۱ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند

معاون عملیات سازمان امدادونجات از ثبت ۶۸۲ حادثه طی هفته گذشته خبر داد و گفت: ۴۱۱ مصدوم این حوادث به مراکز درمانی منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی، از ثبت ۶۸۲ مورد حادثه در سامانه امداد و نجات کشور طی هفته گذشته، از ۴ تا ۱۰ شهریورماه، خبر داد و گفت: در این مدت امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر با حضور در صحنه حوادث، ۶۲۴ نفر/خدمت امدادی به حادثه‌دیدگان ارائه کردند.

وی افزود: طی این مدت، ۴۱۱ نفر از مصدومان و بیماران حوادث مختلف به مراکز درمانی منتقل و ۷۲ نفر نیز خدمات درمانی پیش‌بیمارستانی را در محل حادثه دریافت کردند. همچنین ۱۸ نفر از حادثه‌دیدگان به مناطق امن انتقال یافتند، ۳۸ نفر با انجام عملیات نجات فنی نجات یافتند و برای ۳۳ جان‌باخته نیز عملیات رهاسازی انجام شد.

کبادی ادامه داد: در بخش تجمعات انبوه و مراجعات حضوری نیز ۱۶۵ نفر/خدمت ارائه شده که شامل انتقال ۳۹ نفر به مراکز درمانی، ارائه خدمات سرپایی به ۱۲۰ نفر و توزیع اقلام مورد نیاز میان ۶ نفر بوده است.

بیشترین حوادث و خدمات امدادی

معاون عملیات سازمان امدادونجات بیان کرد: بیشترین تعداد حوادث طی هفته گذشته در استان هرمزگان با ۶۴ حادثه، گیلان و مازندران هرکدام با ۶۲ حادثه و اصفهان با ۵۴ حادثه ثبت شده است.

وی گفت: خراسان رضوی با ۱۲۱ نفر، اصفهان و گلستان هرکدام با ۱۱۳ نفر و مازندران با ۱۰۵ نفر، بیشترین تعداد مصدومان را داشته‌اند. همچنین بیشترین مصدومان انتقالی به مراکز درمانی مربوط به مازندران با ۵۸ نفر، گلستان با ۵۴ نفر و گیلان با ۴۹ نفر بوده است.

کبادی افزود: در ارائه خدمات درمان سرپایی نیز استان اصفهان با ۱۹ نفر، گلستان با ۱۲ نفر و سیستان و بلوچستان با ۱۱ نفر بیشترین آمار را به خود اختصاص دادند. در بخش نجات فنی نیز فارس با ۵ نفر، خراسان جنوبی و کرمان هرکدام با ۴ نفر و گیلان با ۳ نفر در رتبه‌های نخست قرار گرفتند.

ثبت ۴۴۵ حادثه ترافیکی در محورهای برون‌شهری

معاون عملیات سازمان امدادونجات با اشاره به حوادث ترافیکی اظهار کرد: طی هفته گذشته ۴۴۵ مورد حادثه ترافیکی در محورهای برون‌شهری کشور توسط جمعیت هلال‌احمر ثبت شد که در پی آن ۳۰۴ مصدوم به مراکز درمانی منتقل و ۴۷ مصدوم نیز در محل حادثه به‌صورت سرپایی درمان شدند.

وی افزود: بیشترین حوادث ترافیکی در استان‌های اصفهان با ۴۶ حادثه، مازندران با ۴۱ حادثه و گلستان با ۳۷ حادثه ثبت شد و بیشترین مصدومان انتقالی نیز مربوط به گلستان با ۴۷ نفر، مازندران با ۴۲ نفر و گیلان با ۳۰ نفر بود.

وقوع ۳۲ حادثه کوهستان

کبادی گفت: از ۴ تا ۱۰ شهریورماه، ۳۲ مورد حادثه کوهستان در سطح کشور به وقوع پیوست که در این حوادث ۷۴ نفر دچار حادثه شدند و ۲۸ نفر از آنان مصدوم شدند.

وی افزود: استان‌های البرز و تهران هرکدام با ۴ حادثه و کرمان با ۳ حادثه، بیشترین حوادث کوهستان را داشتند. همچنین بیشترین حادثه‌دیدگان حوادث کوهستان در قزوین با ۱۹ نفر و کرمان با ۱۱ نفر ثبت شده است.

ثبت ۱۰ حادثه جوی ـ اقلیمی

معاون عملیات سازمان امدادونجات در ادامه از وقوع ۱۰ حادثه جوی ـ اقلیمی طی هفته گذشته خبر داد و گفت: در این حوادث ۵۵ نفر دچار حادثه شدند و میان ۵۰ نفر از حادثه‌دیدگان، اقلام غذایی و زیستی توزیع شد.

کبادی خاطرنشان کرد: بیشترین حوادث جوی ـ اقلیمی در آذربایجان غربی با ۳ حادثه و ایلام و اردبیل هرکدام با ۲ حادثه ثبت شد. همچنین آذربایجان غربی با ۵۱ نفر، بیشترین تعداد حادثه‌دیدگان این بخش را به خود اختصاص داد.

کد مطلب 6935805

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