رقابت ۲۳ تیم خارجی استارتاپی در اینوتکس ۲۰۲۶ برای نخستین بار

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی فناوری و نوآوری «اینوتکس» امروز با حضور جمعی از فعالان زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور افتتاح شد. در این مراسم، مهدی صفاری‌نیا، رئیس پارک فناوری پردیس، به تشریح روند توسعه اینوتکس پرداخت و گفت: ۱۵ سال از آغاز مسیر اینوتکس می‌گذرد و بسیار خوشحالیم که همچنان در این مسیر حضور داریم و می‌توانیم فعالیت کنیم.

شتاب‌دهی فناوری؛ از رشد نمایی محاسبات تا کاهش هزینه‌ها

صفاری‌نیا در ادامه با تمثیلی از طبیعت گفت: اجازه دهید صحبت‌هایم را با مثالی از طبیعت آغاز کنم؛ نیلوفرهای آبی را همه دیده‌ایم، اما شاید کمتر بدانیم که نیلوفر آبی نمادی از رشد نمایی در طبیعت است. این گیاه در یک روز می‌تواند خود را دو برابر کند؛ همین الگو را در حوزه فناوری نیز مشاهده می‌کنیم. سرعت تغییرات فناوری به‌صورت نمایی در حال رشد است.

فناوری؛ رکن اصلی قدرت ملی در جهان معاصر

رئیس پارک فناوری پردیس خاطرنشان کرد: اگر زمانی قدرت کشورها در منابع طبیعی و ظرفیت‌های تولید صنعتی خلاصه می‌شد، امروز قدرت در پردازش سریع داده‌ها و توانمندی‌های فناورانه تعریف می‌شود. دیگر صرفاً مزیت‌های طبیعی عناصر اصلی قدرت در جهان نیستند. امروز یکی از مهم‌ترین عناصر قدرت، قدرت فناوری است. هر کشوری که بتواند دانش را به فناوری، فناوری را به محصول و محصول را به یک زیست‌بوم فناورانه تبدیل کند، می‌تواند برای خود ارزش اقتصادی ایجاد کرده و باعث افزایش قدرت ملی‌اش شود.

جنگ؛ عرصه‌ای برای ظهور و آزمون فناوری‌های نوین

وی در خصوص تأثیر بحران‌ها بر فناوری بیان کرد: تجربه نشان داده است که بحران‌ها می‌توانند به عرصه ظهور و آزمون فناوری‌های نوین تبدیل شوند. در جنگ اخیر نیز شاهد این مسئله بودیم. جنگ به‌عنوان یک بحران، زمینه‌ای برای ظهور و آزمون فناوری‌های جدید ایجاد کرد و در کنار تمام آسیب‌ها و خسارت‌های خود، فرصت‌هایی برای نوآوری، توسعه فناوری و حتی ایجاد کسب‌وکارهای جدید فراهم کرد.

صفاری‌نیا با اشاره به سه سطح نقش‌آفرینی فناوری در جنگ اخیر گفت: سطح نخست، تحول در دکترین و شیوه‌های جنگ بود. عملاً مشاهده کردیم که تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر فناوری با چه سرعتی انجام شد. همچنین عملیات مشترک انسان و ماشین و تغییر مفهوم قدرت و بازدارندگی را در جنگ دیدیم. سطح دوم، ظهور سامانه‌های هوشمند، خودکار و مبتنی بر داده بود که دقت، سرعت و پایداری عملیات را افزایش داد. سطح سوم نیز جنگ روایت‌ها، اطلاعات و فضای سایبری بود؛ حوزه‌ای که شاهد قدرت فناوری در انعکاس رویدادها و اثرگذاری بین‌المللی مبتنی بر تحلیل داده و اطلاعات بودیم.

بازآرایی توسعه؛ تاب‌آوری ملی بر پایه توانمندی‌های بومی

رئیس پارک فناوری پردیس با طرح این پرسش که پس از جنگ چه باید کرد، اظهار داشت: دوران پس از جنگ می‌تواند برای ما فرصتی برای بازآرایی و مسیر توسعه باشد؛ البته این مسیر باید بر چهار اصل اساسی استوار باشد: سرمایه انسانی، فناوری، سرمایه‌گذاری و بازار. باید برای مشکلات گذشته، راه‌حل‌های جایگزین و بومی ایجاد کنیم، زیرساخت‌هایمان را هوشمند سازیم و از زیرساخت‌های سنتی فاصله بگیریم. فناوری در جنگ نشان داد که صرفاً ابزاری برای توسعه اقتصادی نیست، بلکه بخشی از قدرت ملی و امنیت ملی کشور است.

پارک‌های فناوری؛ از نسل اول تا پیشرانان اقتصاد

وی در خصوص تحول پارک‌های فناوری بیان کرد: پارک‌های فناوری نسل اول عمدتاً مکان‌هایی برای استقرار بودند؛ نسل دوم فرآیند تجاری‌سازی را تسهیل کردند و نسل سوم به سمت ایجاد اکوسیستم حرکت کردند. اما مسیری که امروز باید به سمت آن حرکت کنیم و نگاه معاونت علمی نیز بر آن متمرکز است، تبدیل پارک‌های فناوری به مجموعه‌هایی است که توانمندی فناورانه را به قدرت ملی تبدیل می‌کنند. یکی از معیارهای اصلی ارزیابی پارک‌های فناوری در نسل آینده، میزان اثرگذاری آن‌ها در صنعت، فناوری و اقتصاد خواهد بود. در پارک فناوری پردیس نیز تلاش کرده‌ایم با تلفیق زیرساخت، سرمایه، دانش و حکمرانی، به فعال‌ساز جدید اقتصاد مبتنی بر فناوری تبدیل شویم.

اینوتکس؛ سکوی ملی هم‌رسانی و اتصال بازیگران فناوری

صفاری‌نیا افزود: اینوتکس فراتر از یک نمایشگاه است؛ ظرفیتی که امکان شبکه‌سازی و مشارکت را فراهم می‌کند. یک استارتاپ در اینوتکس می‌تواند سرمایه‌گذار پیدا کند و یک شرکت فناور می‌تواند شریک تجاری خود را بیابد. طبق گزارش جهانی منتشرشده درباره اکوسیستم استارتاپی جهان در سال ۲۰۲۶، از اینوتکس به‌عنوان یکی از نقاط عطف اصلی شکل‌گیری اکوسیستم استارتاپی کشور یاد شده است. نقش‌آفرینی پارک فناوری پردیس در کنار مجموعه‌هایی مانند صندوق نوآوری و شکوفایی و حرکت اول، از جمله مهم‌ترین عوامل توسعه این حوزه بوده است.

تاب‌آوری در عمل؛ تداوم مسیر نوآوری علی‌رغم شرایط خاص

رئیس پارک فناوری پردیس گفت: جنگ در اردیبهشت‌ماه فرصت برگزاری رویداد به شکل معمول را از ما گرفت، اما متوقف نشدیم. در دوران جنگ، فعالیت‌های خود را بر بستر مجازی آغاز کردیم و بیش از ۱۰۰ جلسه مشاوره برگزار شد. همچنین از دی‌ماه، ظرفیت‌های استانی را فعال کردیم و برنامه‌هایی را در استان‌های ایلام، سیستان و بلوچستان، کرمان، گلستان، بوشهر، تهران و آذربایجان به اجرا درآوردیم.

رکوردزنی اینوتکس ۲۰۲۶ با حضور بازیگران بین‌المللی

وی در خصوص آمار شرکت‌های حاضر گفت: بیش از ۷۰۰ استارت‌آپ در رقابت‌های امسال شرکت کردند. امروز بیش از ۲۷۰ غرفه‌دار در اینوتکس حضور دارند که بخش قابل توجهی از آن‌ها را شرکت‌های فناور تشکیل می‌دهند. بیشترین تعداد شرکت‌های حاضر در حوزه‌های هوش مصنوعی، داده و فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند. همچنین امسال برای نخستین بار، رقابت‌های استارت‌آپی را در سطح بین‌المللی آغاز کرده‌ایم و ۲۳ تیم خارجی در این رقابت حضور دارند. علاوه بر این، غرفه‌دارانی از ۴ کشور و هیئت‌های بازدیدکننده‌ای از ۵ کشور در این رویداد حضور دارند.

تنوع‌بخشی به رویدادهای جانبی برای هم‌افزایی اکوسیستم

صفاری‌نیا در پایان تأکید کرد: اینوتکس صرفاً محلی برای نمایش نیست، بلکه سکویی برای اتصال است. در بخش «پردیس سامیت»، شتاب‌دهنده‌ها؛ در «ریورس پیچ»، نیازهای فناورانه صنایع؛ در «فروم حکمرانی»، مسائل قانون‌گذاری؛ در «کافه سرمایه»، موضوعات تأمین مالی؛ و در سایر بخش‌ها نظیر میز خدمت، برنامه‌های متنوعی برای شبکه‌سازی میان فعالان اکوسیستم فراهم شده است. واقعیت این است که هیچ رویدادی به‌تنهایی نمی‌تواند تحولی ایجاد کند، اما همکاری و هم‌افزایی سازمان‌ها می‌تواند زمینه خلق ارزش‌های جدید و نقطه آغاز تحولی نوین باشد.