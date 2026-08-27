مسکن در یزد؛ تحقق ۷۰ درصدی واگذاری زمین به مشمولان قانون جوانی جمعیت

خبرگزاری مهر - گروه استانها، محدثه میرجلیلی؛ تأمین مسکن مناسب و در دسترس، یکی از مهمترین پیشنیازهای تشکیل خانواده و فرزندآوری در کشور است. در شرایطی که هزینههای بالای مسکن و اجارهبها به مانعی جدی برای ازدواج جوانان تبدیل شده، اجرای تکالیف قانونی دولت در واگذاری زمین و ارائه تسهیلات میتواند بخش قابل توجهی از نیاز جامعه را پاسخ دهد.
بحران کاهش جمعیت و پایین بودن نرخ باروری، ضرورت تمرکز بیشتر بر سیاستهای حمایتی از جمله مسکن را دوچندان کرده است؛ چرا که بدون رفع دغدغه سرپناه، تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت دشوار خواهد بود. بر همین اساس، قانون جوانی جمعیت با تعیین تکالیف مشخص برای دستگاههای اجرایی، تلاش دارد زمینههای ازدواج و فرزندآوری را برای خانوادهها فراهم کند.
یزد؛ رتبه اول قرارگاه جوانی جمعیت در کشور
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه برتر استان در اجرای قانون جوانی جمعیت گفت: یزد در تشکیل قرارگاه جوانی جمعیت رتبه اول کشور و در واگذاری زمین به زوجهای جوان رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.
فاطمه دانش یزدی در تشریح اقدامات صورتگرفته در حوزه جوانی جمعیت اظهار داشت: قانون جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ با ۷۲ ماده و ۱۰۸ حکم به تصویب رسید و ۶۴ دستگاه اجرایی دارای وظایف عمومی و اختصاصی در این قانون تعریف شدهاند.
وی با بیان اینکه دفتر بانوان و خانواده استانداری یزد بهعنوان دبیر قرارگاه جوانی جمعیت فعالیت میکند، افزود: با حمایت استاندار یزد و معاون سیاسی، استان در سال گذشته ۱۰ جلسه قرارگاه برگزار کرده و ۸۴ مصوبه در این حوزه داشته است که از این نظر رتبه اول کشور را کسب کردهایم.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد در خصوص واگذاری زمین به مشمولان قانون جوانی جمعیت تصریح کرد: یزد با تحقق بالای ۷۰ درصدی تعهدات، در جمع سه استان برتر کشور قرار دارد و از نظر واگذاری زمین به زوجهای جوان رتبه سوم کشوری را دارد.
دانش یزدی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار، ۲۳ هزار و ۳۰۰ متقاضی در طرح واگذاری زمین ثبتنام کردهاند که از این تعداد ۱۶ هزار و ۷۲۰ نفر تأیید نهایی شدهاند. همچنین ۹ هزار و ۶۶۹ قطعه زمین قرعهکشی شده و ۶ هزار و ۱۲۹ قرارداد منعقد شده است.
وی با قدردانی از مجموعه راه و شهرسازی استان، خاطرنشان کرد: بخش عمدهای از واگذاریها محقق شده و مابقی نیز با تکمیل زیرساختها در حال انجام است.
۱۲.۸ همت وام ازدواج و فرزندآوری در یزد
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد درباره تسهیلات فرزندآوری و ازدواج گفت: در حوزه تسهیلات فرزندآوری، ۲ هزار و ۶۷۲ فقره تسهیلات به مبلغ ۲ هزار و ۶۴۱ میلیارد ریال پرداخت شده است. در حوزه تسهیلات ازدواج نیز ۲ هزار و ۹۵۹ فقره وام به ارزش ۱۰ هزار و ۱۷۳ میلیارد ریال اعطا شده است.
وی با اشاره به هماهنگی با شورای هماهنگی بانکهای استان اظهار داشت: اخیراً به بانکها ابلاغ شده که پرداخت وامهای تکلیفی از جمله وام فرزندآوری و ازدواج را در اولویت قرار دهند و چند جلسه تخصصی نیز در این زمینه برگزار شده است.
دانش یزدی درباره نرخ باروری استان یزد عنوان کرد: نرخ باروری استان در حال حاضر ۱.۷۱ است که نسبت به میانگین کشوری ۱.۶۶ وضعیت بهتری دارد و استان رتبه پنجم کشور را در این شاخص دارد؛ اما همچنان با نرخ جایگزینی ۲.۱ و هدف تعیینشده در قانون هفتم توسعه یعنی ۲.۵ فاصله داریم.
لزوم گفتمانسازی و تبیین در کنار مشوقهای قانونی
وی با تأکید بر لزوم گفتمانسازی و تبیین در کنار مشوقهای قانونی گفت: در این دوره اقدامات جدیدی مانند راهاندازی اتاق رصد جمعیت استان با همکاری ثبت احوال، آموزش مدرسان و راهبران امید آینده توسط علوم پزشکی، آموزش کنشگران مردمی و حمایت از سازمانهای مردمنهاد مانند مجموعه نفس در حوزه پیشگیری از سقط جنین برای اولین بار در استان محقق شده است.
در پایان، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد از همه دستگاههای اجرایی، ثبت احوال، علوم پزشکی، مجموعه نفس و دیگر نهادهای محلی فعال در حوزه جوانی جمعیت قدردانی کرد.
تحویل بیش از ۱۱ هزار واحد مسکونی و قطعه زمین در یزد
مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد در گفتوگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت پروژههای مسکن در استان گفت: پاسخ به نیاز مسکن در یزد تنها به یک مسیر محدود نشده و هماکنون سه مسیر اصلی شامل پروژههای ویلایی، پروژههای آپارتمانی و واگذاری زمین با ساخت گروهی بهطور همزمان دنبال میشود.
احسان خواجه رضایی با اشاره به آمار متقاضیان در این سه بخش اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار، بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ متقاضی در پروژههای ویلایی نیمهساز و تدریجی، حدود ۶ هزار نفر در پروژههای آپارتمانی و بیش از ۲۸ هزار نفر در قالب دریافت زمین و گروه ساخت ساماندهی شدهاند.
۱۱ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی تحویل شد
وی افزود: در طول دو سال فعالیت دولت چهاردهم، از مجموع حدود ۱۶ هزار واحد مسکونی و قطعه زمین پیشبینیشده در این سه بخش، بیش از ۱۱ هزار و ۶۰۰ واحد تکمیل یا قطعه زمین به متقاضیان تحویل داده شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد در ادامه به عملکرد این اداره در اجرای قانون جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: در این حوزه نیز حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ متقاضی تأیید نهایی شدهاند و تخصیص زمین برای بیش از ۷ هزار نفر در سامانه مربوطه به ثبت رسیده است.
خواجه رضایی با بیان اینکه مسکن تنها یک سرپناه نیست، تصریح کرد: در یزد هر خانه فقط یک واحد مسکونی به شمار نمیرود؛ بلکه حلقهای از زنجیره تولید و اشتغال است که نتیجه آن در زندگی یک خانواده معنا پیدا میکند.
بر اساس این گزارش، اجرای همزمان پروژههای ویلایی، آپارتمانی و واگذاری زمین با رویکرد ساخت گروهی از جمله راهبردهای اصلی استان یزد برای پاسخ به نیازهای متنوع متقاضیان مسکن و همچنین تسریع در روند خانهدار شدن خانوادهها محسوب میشود.
در پایان باید تأکید کرد که هرچند گامهای مثبتی در استان یزد برداشته شده و جایگاه مناسبی در برخی شاخصهای کشوری به دست آمده، اما همچنان نرخ باروری پایین و فشارهای اقتصادی بهویژه در حوزه مسکن و اشتغال، از موانع اصلی تحقق کامل اهداف قانون جوانی جمعیت به شمار میرود.
ادامه روند کاهش جمعیت میتواند پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گستردهای به همراه داشته باشد؛ بنابراین لازم است دولت و نهادهای مسئول، تأمین مسکن جوانان و حمایت از خانوادهها را نه بهعنوان اقدامی مقطعی، بلکه در قالب برنامههای مستمر و اولویتدار دنبال کنند.
تا زمانی که دغدغه مسکن و معیشت برطرف نشود، نمیتوان انتظار تغییر چشمگیری در رفتار فرزندآوری خانوادهها داشت. از این رو، استمرار حمایتها، گفتمانسازی فرهنگی و تقویت زیرساختهای اقتصادی باید در دستور کار جدی مسئولان باقی بماند.
نظر شما