چرام پایلوت اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، انتظام سهمگین عصر یکشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه کهگیلویه و بویراحمد از اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن گفت: این طرح آبان ماه سال آینده به صورت ثبتی مبنا برگزار می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد از داده‌ها به‌صورت ثبتی و الکترونیکی جمع‌آوری می‌شود، افزود: تنها ۲۰ درصد به روش سنتی و از طریق مراجعه آمارگیر و پرسش و پاسخ انجام خواهد پذیرفت.

وی بیان کرد: بر اساس برآورد اولیه مرکز آمار ایران، حداقل صرفه‌جویی مالی سرشماری به روش ثبتی مبنا بالغ بر هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

سهمگین ادامه داد: برای تحقق کامل این هدف، آماده‌سازی مقدمات در سطح ملی ضروری است و در همین راستا، از ۱۴ دی ماه سال جاری، سرشماری به‌صورت آزمایشی در شهرستان چرام و مدت یک ماه ادامه خواهد داشت.