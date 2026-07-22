به گزارش خبرنگار مهر، حسین سپهری، صبح چهارشنبه، در نشست هماندیشی معاونان آمار و اطلاعات مکانی سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانهای کشور، از اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن به روش ثبتیمبنا خبر داد.
وی که رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران است، اظهار کرد: سرشماری ثبتیمبنا با حمایت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری مرکز آمار ایران و سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها اجرا میشود و تحولی اساسی در نظام آماری کشور به شمار میرود.
سپهری با اشاره به ویژگیهای استان تهران افزود: با توجه به تمرکز حدود ۲۰ درصد جمعیت کشور در این استان، اجرای دقیق این طرح از اهمیت ویژهای برخوردار است و میتواند الگویی برای سایر استانها باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران تصریح کرد: مراحل مقدماتی اجرای این سرشماری در استان آغاز شده و در این مسیر از ظرفیت دستگاههای اجرایی، شهرداری تهران و رسانهها برای فرهنگسازی و جلب مشارکت عمومی استفاده خواهد شد.
در ادامه این نشست، غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران نیز با اشاره به آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن در آبانماه، گفت: این سرشماری برای نخستینبار به روش ثبتیمبنا اجرا میشود و مراجعه حضوری مأموران آمار تنها بهصورت نمونهای انجام خواهد شد.
وی از مردم خواست اطلاعات مورد نیاز را با دقت در اختیار مأموران آمار قرار دهند و تأکید کرد: دادههای حاصل از این سرشماری، مبنای بسیاری از تصمیمگیریهای کلان کشور خواهد بود.
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