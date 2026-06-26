امام جمعه کرمان: تقویت وحدت و همدلی در شرایط کنونی کشور ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی، در خطبههای نماز جمعه این هفته کرمان که در محل مصلی امام علی(ع) این شهر برگزار شد با اشاره به شرایط حساس کنونی، گفت: در شرایط فعلی که کشور به اتحاد، همدلی و همراهی نیاز دارد و باید در برابر دشمن بد عهد، خائن و جنایتکاری که مقابل ما قرار گرفته ایستادگی کرد و با ادب کردن او، پیروزی نهایی را رقم زد.
وی افزود: ما بیش از هر زمان دیگری به وحدت و همدلی حول محور ولایت فقیه و رهبری عالیقدر نیاز داریم تا هم از ایشان پشتیبانی کنیم و هم با مراقبت و مواظبت، اطمینان حاصل نماییم که مطالبات رهبری و مردم توسط مسئولان امر، که به آن تعهد دادهاند، به بهترین نحو عملیاتی میگردد.
حجتالاسلام علیدادی سلیمانی، ضمن گرامیداشت سالروز شهادت آیتالله بهشتی به عنوان شخصیت برجسته مکتب امام (ره) و همچنین ۷۲ یار باوفای ایشان در هفتم تیرماه سال ۶۰، روز قوه قضائیه را تبریک گفت.
وی با خطاب قرار دادن کارکنان این دستگاه، ضمن قدردانی از دغدغهمندی آنان در اجرای عدالت و رسیدگی به حقوق محرومان، این مناسبت را گرامی داشت.
امام جمعه کرمان همچنین با اشاره به روز تجلیل از اسرا و مفقودین، ضمن مقایسه ایستادگی آنان با اسرا در واقعه کربلا اظهار داشت: آنان در زندانهای مخوف صدام با تأسی به اسرای کربلا، مقاومت و ایستادگی کردند و با تحمل شکنجهها، سرافراز به کشور بازگشتند، هر چند که عدهای نیز زیر فشار شکنجهها جان خود را فدا کردند.
وی درباره نقش کلیدی حضرت زینب (س) در ماندگار شدن نهضت کربلا گفت: آن حضرت با همراهی زینب مظلومه موفق شدند نهضت خونین کربلا را به بهترین وجه ممکن به تاریخ منتقل و آن را ماندگار سازند.
حجتالاسلام علیدادی سلیمانی، با ورود به موضوع ماه محرم و صفر، بر ویژگیهای جامعه حسینی تأکید کرد و بیان داشت: هر سال، دانشگاه انسان ساز و بزرگ حسینی، جامعه را متحد، همراه و همدل میکند.
وی افزود: اوج شعار «حب الحسین یجمعنا» در مراسم اربعین تجلی مییابد؛ جایی که سلیقههای مختلف در یک مسیر کنار هم قرار میگیرند و دری از بهشت به سوی زوار و محبان حضرت باز میشود که دنیا را مبهوت میسازد.
وی همچنین تأکید کرد: عاشورا، محرم و صفر، همگی عوامل اتحاد و انسجام همگانی هستند.
امام جمعه کرمان با اشاره به سالروز ورود کاروان اسرا به کوفه و یادآوری ویژگیهای کوفه و عدالت علی (ع) گفت: کوفهای که عدالت امیرالمؤمنین (ع) را چشیده و رسیدگی ایشان به یتیمان را به چشم دیده است، اکنون شاهد ورود فرزندان همان علی (ع) است که دغدغههای شخص اول جهان اسلام را در دل خود دارند.
نظر شما