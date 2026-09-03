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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۵

آمادگی لجستیکی، پشتوانه اصلی پاسخ سریع هلال‌احمر به حوادث است

آمادگی لجستیکی، پشتوانه اصلی پاسخ سریع هلال‌احمر به حوادث است

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر نقش راهبردی لجستیک در عملیات امدادونجات گفت: آمادگی لجستیکی، پشتوانه اصلی پاسخ سریع هلال‌احمر به حوادث است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امدادونجات؛بابک محمودی، در حاشیه برگزاری دوره توانمندسازی و مهارت‌افزایی مسئولان لجستیک و هماهنگی انبارهای جمعیت هلال‌احمر در اصفهان اظهار کرد: برگزاری این دوره‌ها با هدف ارتقای سطح دانش، مهارت و هماهنگی نیروهای حوزه لجستیک انجام می‌شود و باید به ایجاد یک نظام منسجم، به‌روز و کارآمد در مدیریت انبارهای جمعیت هلال‌احمر منجر شود.

وی افزود: در حوادث و سوانح، زمان اهمیت بسیار زیادی دارد و تیم‌های عملیاتی باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به تجهیزات و اقلام مورد نیاز دسترسی داشته باشند، بنابراین نمی‌توان مدیریت منابع را به زمان وقوع حادثه موکول کرد، بلکه باید از قبل، موجودی‌ها، نیازمندی‌ها، ظرفیت‌ها و نحوه تأمین و توزیع اقلام به‌صورت مستمر مورد پایش قرار گیرد.

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر ادامه داد: یکی از اولویت‌های مهم سازمان، تقویت آمادگی لجستیکی در سراسر کشور است تا در زمان وقوع حوادث بزرگ، امکان پشتیبانی سریع و مؤثر از تیم‌های عملیاتی و حادثه‌دیدگان فراهم باشد. این موضوع نیازمند اطلاعات دقیق از موجودی انبارها، ساماندهی اقلام و تجهیزات و هماهنگی مستمر میان بخش‌های مختلف است.

محمودی با اشاره به ضرورت حرکت به سمت مدیریت نوین انبارها تصریح کرد: مدیریت انبار صرفاً نگهداری اقلام و تجهیزات نیست؛ بلکه بخشی از زنجیره عملیات امدادونجات محسوب می‌شود و هرگونه نقص در این زنجیره می‌تواند بر سرعت و کیفیت امدادرسانی تأثیر بگذارد.

وی گفت: باید تلاش کنیم اطلاعات مربوط به موجودی و ظرفیت‌های لجستیکی به‌صورت دقیق و به‌روز در اختیار مدیران قرار داشته باشد تا در شرایط اضطراری، تصمیم‌گیری بر مبنای اطلاعات واقعی و قابل اتکا انجام شود و منابع امدادی به شکل هدفمند و بهینه در اختیار مناطق حادثه‌دیده قرار گیرد.

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با تأکید بر اهمیت آموزش و توانمندسازی نیروهای لجستیکی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری بر نیروی انسانی متخصص، یکی از مهم‌ترین اقدامات برای ارتقای آمادگی جمعیت هلال‌احمر است و برگزاری دوره‌های تخصصی می‌تواند ضمن افزایش مهارت مسئولان، موجب ایجاد رویه‌های یکسان و هماهنگ در حوزه لجستیک در سراسر کشور شود.

محمودی در پایان تأکید کرد: هدف نهایی ما این است که شبکه لجستیکی جمعیت هلال‌احمر در تمام استان‌ها از آمادگی لازم برای پشتیبانی از عملیات برخوردار باشد و در زمان وقوع حوادث، هیچ فرصتی به دلیل ضعف در تأمین، ساماندهی یا توزیع تجهیزات از دست نرود.

کد مطلب 6936352
محدثه رمضانعلی

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