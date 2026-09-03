به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امدادونجات؛بابک محمودی، در حاشیه برگزاری دوره توانمندسازی و مهارتافزایی مسئولان لجستیک و هماهنگی انبارهای جمعیت هلالاحمر در اصفهان اظهار کرد: برگزاری این دورهها با هدف ارتقای سطح دانش، مهارت و هماهنگی نیروهای حوزه لجستیک انجام میشود و باید به ایجاد یک نظام منسجم، بهروز و کارآمد در مدیریت انبارهای جمعیت هلالاحمر منجر شود.
وی افزود: در حوادث و سوانح، زمان اهمیت بسیار زیادی دارد و تیمهای عملیاتی باید در کوتاهترین زمان ممکن به تجهیزات و اقلام مورد نیاز دسترسی داشته باشند، بنابراین نمیتوان مدیریت منابع را به زمان وقوع حادثه موکول کرد، بلکه باید از قبل، موجودیها، نیازمندیها، ظرفیتها و نحوه تأمین و توزیع اقلام بهصورت مستمر مورد پایش قرار گیرد.
رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر ادامه داد: یکی از اولویتهای مهم سازمان، تقویت آمادگی لجستیکی در سراسر کشور است تا در زمان وقوع حوادث بزرگ، امکان پشتیبانی سریع و مؤثر از تیمهای عملیاتی و حادثهدیدگان فراهم باشد. این موضوع نیازمند اطلاعات دقیق از موجودی انبارها، ساماندهی اقلام و تجهیزات و هماهنگی مستمر میان بخشهای مختلف است.
محمودی با اشاره به ضرورت حرکت به سمت مدیریت نوین انبارها تصریح کرد: مدیریت انبار صرفاً نگهداری اقلام و تجهیزات نیست؛ بلکه بخشی از زنجیره عملیات امدادونجات محسوب میشود و هرگونه نقص در این زنجیره میتواند بر سرعت و کیفیت امدادرسانی تأثیر بگذارد.
وی گفت: باید تلاش کنیم اطلاعات مربوط به موجودی و ظرفیتهای لجستیکی بهصورت دقیق و بهروز در اختیار مدیران قرار داشته باشد تا در شرایط اضطراری، تصمیمگیری بر مبنای اطلاعات واقعی و قابل اتکا انجام شود و منابع امدادی به شکل هدفمند و بهینه در اختیار مناطق حادثهدیده قرار گیرد.
رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با تأکید بر اهمیت آموزش و توانمندسازی نیروهای لجستیکی خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری بر نیروی انسانی متخصص، یکی از مهمترین اقدامات برای ارتقای آمادگی جمعیت هلالاحمر است و برگزاری دورههای تخصصی میتواند ضمن افزایش مهارت مسئولان، موجب ایجاد رویههای یکسان و هماهنگ در حوزه لجستیک در سراسر کشور شود.
محمودی در پایان تأکید کرد: هدف نهایی ما این است که شبکه لجستیکی جمعیت هلالاحمر در تمام استانها از آمادگی لازم برای پشتیبانی از عملیات برخوردار باشد و در زمان وقوع حوادث، هیچ فرصتی به دلیل ضعف در تأمین، ساماندهی یا توزیع تجهیزات از دست نرود.
نظر شما