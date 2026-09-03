به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از مشارکت هشت هزار و ۵۰۰ دانشآموز بوشهری در طرح محیطیار در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ خبر داد و گفت: طرح محیطیار با هدف ارتقای آموزشهای محیطزیستی و نهادینهسازی فرهنگ حفاظت از محیطزیست در میان دانشآموزان اجرا میشود.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان بوشهر اظهار کرد: طرح محیطیار از سال ۱۳۹۸ در استان بوشهر آغاز شده و تاکنون بیش از ۳۵ هزار دانشآموز در قالب این طرح، آموزشهای محیطزیستی را فراگرفتهاند.
وی افزود: آموزشهای ارائهشده در طرح محیطیار با هدف افزایش آگاهی و مشارکت دانشآموزان در زمینه حفاظت از محیطزیست طراحی شده و موضوعاتی همچون مدیریت پسماند، مدیریت انرژی، مدیریت مصرف آب و تنوع زیستی را دربرمیگیرد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان بوشهر ادامه داد: دانشآموزان محیطیار در کنار آموزشهای نظری، در برنامههای عملی و مشارکتی از جمله اردوهای پرندهنگری و کاشت درخت نیز حضور پیدا میکنند تا مفاهیم محیطزیستی را بهصورت عملی تجربه کنند.
مرادزاده خاطرنشان کرد: آموزشهای طرح محیطیار بهگونهای دنبال میشود که دانشآموزان بتوانند آموختههای خود را در مدرسه، خانه و محله به کار بگیرند و با مشارکت خانواده و جامعه، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ حفاظت از محیطزیست داشته باشند.
وی با تأکید بر اهمیت آموزش نسل آینده گفت: توسعه آموزشهای محیطزیستی و مشارکت دانشآموزان، یکی از مسیرهای مهم برای نهادینهکردن فرهنگ حفاظت از طبیعت و تربیت نسلی مسئولیتپذیر و دوستدار محیطزیست است.
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