به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز سه شنبه با اشاره به پیگیری‌ های انجام‌ شده برای اصلاح رویه محاسبه مصرف سوخت ماشین ‌آلات کشاورزی و جبران کاهش سهمیه اختصاص‌ یافته به این بخش، اظهار کرد: با نزدیک شدن به فصل کشت محصولات پاییزه، تداوم وضعیت موجود می‌تواند عملیات کاشت را در سطح استان با اختلال مواجه کرده و تبعات نامطلوبی برای تولید و امنیت غذایی به دنبال داشته باشد.

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت کاهش سهمیه سوخت ماشین‌ آلات کشاورزی استان، خواستار پیگیری موضوع در سطح ملی و افزایش سهمیه سوخت متناسب با نیاز واقعی بخش کشاورزی شد.

درخواست حمایت فوری از بهره‌ برداران خسارت‌ دیدۀ محصولات کشاورزی

وی در بخش دیگری از این دیدار، با اشاره به خسارات گسترده ناشی از حوادث و مخاطرات طبیعی در استان، بر ضرورت حمایت از بهره‌ برداران خسارت‌ دیده تأکید کرد.

استاندار آذربایجان شرقی خواستار تخصیص منابع حمایتی برای امهال تسهیلات بانکی بهره ‌برداران خسارت ‌دیده، پرداخت تسهیلات کم‌ بهره برای احیا و بازسازی واحدهای آسیب‌ دیده، تأمین نهاده‌ های مورد نیاز و تسریع در پرداخت غرامت‌ های بیمه‌ ای شد.

وی تأکید کرد: استمرار شرایط موجود موجب تشدید مشکلات اقتصادی و معیشتی بهره‌ برداران و کاهش توان آنان برای ادامه فعالیت و تأمین هزینه ‌های تولید می‌شود و از این رو اتخاذ تصمیم و تخصیص منابع حمایتی باید با سرعت بیشتری انجام گیرد.

ضرورت پرداخت سریع مطالبات گندم‌ کاران

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به وضعیت پرداخت مطالبات گندم‌ کاران استان، گفت: با گذشت سه ماه از آغاز فرآیند خرید تضمینی گندم و تحویل چند صد هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به مراکز خرید، تاکنون بخشی از مطالبات گندم‌ کاران پرداخت نشده است.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: خروج گندم از چرخه شبکه دولتی و انتقال آن به کارخانجات آردسازی برای تأمین آرد صنف و صنعت یا مصرف در بخش خوراک دام و طیور، می‌تواند تأمین گندم مورد نیاز شبکه دولتی و در نهایت تأمین نان مردم استان را با چالش مواجه کند.

وی بر ضرورت اجرای مصوبات شورای قیمت‌ گذاری محصولات کشاورزی و تأمین منابع مورد نیاز برای پرداخت مطالبات گندم‌ کاران تأکید کرد و خواستار پرداخت فوری مطالبات گندم‌ کاران آذربایجان شرقی شد.

درخواست تسهیلات برای توسعه صنایع کشاورزی

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به جایگاه استان به عنوان یکی از قطب‌ های مهم کشاورزی کشور، اظهار کرد: در هفته دولت، بیش از ۴۰ طرح کشاورزی با سرمایه‌ گذاری حدود ۲ همت در استان به بهره‌ برداری رسیده و بیش از ۲۵۰ طرح مهم دیگر با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد نیز در دست اجراست.

وی افزود: ما با جدیت پیگیر تأمین مالی طرح‌های توسعه ای از محل منابع و تسهیلات داخلی بانک‌ های استان هستیم. لازم است بانک کشاورزی جهت توسعه و ترویج کشاورزی قراردادی و تکمیل زنجیره ارزش‌بخش کشاورزی آذربایجان شرقی، تسهیلات لازم را پرداخت کند.