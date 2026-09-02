خسارت ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی اعتیاد به اقتصاد و جامعه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، سلیمان عباسی در سومین کنگره بینالمللی و پنجمین کنگره ملی اعتیاد و رفتارهای پرخطر، اعتیاد را تهدیدی چندبعدی برای سلامت فرد، ثبات خانواده و سرمایه انسانی کشور دانست و گفت: ورود ۳۰۹ نوع ماده مخدر و روانگردان جدید به بازار، تهدیدی جدی برای نسل جوان و نوجوان محسوب میشود.
وی با اشاره به وضعیت مصرف دخانیات در میان دانشآموزان افزود: حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از جمعیت ۱۶ میلیونی دانشآموزان کشور تجربه مصرف دخانیات دارند و حدود ۵ درصد از آنان به سمت مصرف مواد مخدر سوق پیدا میکنند.
عباسی با بیان اینکه برنامه ملی کاهش سالانه یک درصدی اعتیاد با چالشهای اجرایی و ساختاری مواجه است، بر ضرورت بازنگری اساسی در این برنامه تأکید کرد.
مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، رویکرد سنتی درمان اعتیاد را ناکافی دانست و اظهار داشت: درمان اعتیاد نباید صرفاً به دارودرمانی محدود شود، بلکه باید مجموعهای از خدمات رواندرمانی، رفتاردرمانی، مددکاری، خانوادهدرمانی، هنردرمانی و کاردرمانی را در برگیرد.
وی همچنین بر اهمیت مراقبتهای پس از درمان تأکید کرد و گفت: اشتغالزایی، پذیرش اجتماعی و توانمندسازی افراد بهبودیافته باید حداقل به مدت سه سال و در قالب مدیریت پرونده دنبال شود.
عباسی استفاده از داروهای تزریقی نوین و طولانیاثر را از ظرفیتهای جدید درمان اعتیاد عنوان کرد و افزود: این داروها با ماندگاری سه تا شش ماه میتوانند میل به مصرف مواد و رفتارهای پرخطر را به میزان قابل توجهی کاهش دهند.
وی درباره طرح ملی کشت کنترلشده خشخاش نیز گفت: این طرح صرفاً با هدف تأمین مواد اولیه داروهای مسکن و نارکوتیک پزشکی کشور و تحت نظارت کارگروه مشترک ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی اجرا میشود و ماده خام از چرخه صنعتی خارج نخواهد شد.
مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، اصلاح قوانین موجود و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان دانشگاهی را از اولویتهای این حوزه برشمرد و بر ضرورت استفاده از دانش و ظرفیت علمی کشور برای بهبود سیاستهای مقابله با اعتیاد تأکید کرد.
سومین کنگره بینالمللی و پنجمین کنگره ملی اعتیاد و رفتارهای پرخطر به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در حال برگزاری است.
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