مهار آتش سوزی حلاجی توسط آتش نشانان در کاشان

روح الله فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۴:۲۳ امروز سه خرداد وقوع یک فقره آتش سوزی در کارگاه حلاجی الیاف واقع در بلوار قطب راوندی کاشان، به ستاد فرماندهی این سازمان اطلاع داده شد و متعاقب آن خودروهای اطفائیه به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با توجه به گستردگی حادثه چهارتیم‌ عملیاتی از ایستگاه شماره سه و شش این سازمان به محل مذکور جهت اطفاءحریق اعزام شده اند و گستردگی بیشتر آن جلوگیری کنند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی کاشان گفت: یکی از کارگران درمحل به علت استنشاق دود و گرمای محل دچار مصدومیت شده بود و علت حریق نیز در دست بررسی است.