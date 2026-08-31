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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۸

نخستین جراحی کاشت سمعک به روش OSIA در بیمارستان بقیه‌الله(عج)

نخستین جراحی کاشت سمعک به روش OSIA در بیمارستان بقیه‌الله(عج)

نخستین جراحی کاشت سمعک به روش OSIA در بیمارستان بقیه‌الله(عج) برای بیمار ۱۱ ساله مبتلا به سندروم کروزون با موفقیت انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمارستان بقیه‌الله‌، نخستین جراحی کاشت سمعک به روش پیشرفته OSIA در بیمارستان بقیه‌الله‌الاعظم(عج) با موفقیت انجام شد. این عمل که دومین مورد از این نوع در کشور محسوب می‌شود، توسط محمد اجل‌لوئیان فوق تخصص گوش، حلق و بینی، روی یک پسر ۱۱ ساله مبتلا به سندروم کروزون صورت گرفت.

بیمار که به دلیل ناهنجاری‌های متعدد در ناحیه سر، گردن و گوش، امکان استفاده از سمعک‌های معمولی را نداشت، تحت این عمل جراحی قرار گرفت و خوشبختانه جراحی با موفقیت کامل انجام شد و بیمار هیچ عارضه‌ای ندارد.

نخستین جراحی کاشت سمعک به روش OSIA در بیمارستان بقیه‌الله(عج)

سیستم OSIA یک پروتز شنوایی استخوانی پیشرفته است که صدا را از طریق ارتعاشات به استخوان جمجمه و سپس به گوش داخلی منتقل می‌کند. این روش برای افرادی که به دلایل مختلف آناتومیک یا پزشکی نمی‌توانند از سمعک‌های معمولی استفاده کنند، طراحی شده است.

قدرت بالا، کاشت کامل زیر پوست، مناسب بودن برای بیماران با آناتومی خاص و ایمنی بالا در کودکان از جمله مزایای کاشت سمعک به روش OSIA است.

این جراحی موفقیت‌آمیز، افق‌های تازه‌ای را برای درمان کم‌شنوایی در بیماران با شرایط پیچیده آناتومیک در کشور گشوده است.

کد مطلب 6933206
زهرا ناری

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