«کاظمی» پای خدمت خادمان زائران در روستای جام سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش عصر چهارشنبه در جریان سفر به استان سمنان، به همراه محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان و مهدی صمیمیان، فرماندار شهرستان سمنان، از موکب پذیرایی روستای جام بازدید و در جریان روند خدمت‌رسانی به زائران قرار گرفت.

این موکب در ورودی سه‌راهی روستاهای جام، دوزهیر و آبخوری در بخش مرکزی شهرستان سمنان مستقر شده و با مشارکت نیروهای اجرایی و مردمی، خدمات پذیرایی و رفاهی را به زائران و مسافران ارائه می‌کند.

وزیر آموزش و پرورش و مسئولان استان سمنان در این بازدید ضمن حضور در جمع خادمان موکب، از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات و روند فعالیت این مجموعه قرار گرفتند و از تلاش‌های انجام‌شده برای فراهم کردن شرایط مناسب پذیرایی و خدمت‌رسانی به زائران قدردانی کردند.

در این بازدید، مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان و جمعی از مدیران کل ستادی و اجرایی استان و شهرستان سمنان نیز حضور داشتند.

حضور مسئولان در این موکب فرصتی برای بررسی میدانی روند خدمت‌رسانی به زائران و قدردانی از مشارکت مجموعه‌های اجرایی، مردمی و خادمان موکب‌ها در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس بود.

استان سمنان به دلیل قرار گرفتن در مسیر اصلی تردد زائران، در ایام مناسبت‌های مذهبی و افزایش سفرهای زیارتی میزبان شمار زیادی از مسافران و زائران است و موکب‌های مستقر در محورهای مواصلاتی استان نقش مهمی در ارائه خدمات پذیرایی، رفاهی و پشتیبانی به مسافران و زائران ایفا می‌کنند.