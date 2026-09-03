فاجعه مدرسه میناب، زخم تکرارناپذیری در حافظه تاریخی بشریت است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عصر پنجشنبه ۱۲ شهریور از موزه نمایشگاه «مدرسه میناب» در حوزه هنری انقلاب اسلامی بازدید کرد. در این نمایشگاه، آثار نقاشان معاصر ایرانی از جمله بهزاد شیشه‌گران، سیروس مقدم، غلامعلی طاهری، مرتضی اسدی، کاظم چلیپا، علی ندایی، حسن یاقوتی، عبدالحمید قدیریان، مصطفی گودرزی، ناصر سیفی، جمشید حقیقت‌شناس، مرتضی گودرزی دیباج، سید مسعود شجاعی طباطبایی، کامیار صادقی، سید علی میرفتاح، ماهیار چرمچی، مصطفی قربانی، حسین عینی‌بخش و محمدعلی نادری به نمایش درآمده است.

در جریان این بازدید، مهدی شفیعی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد مهدی دادمان رئیس حوزه هنری، علی جانباز مدیر عامل مؤسسه سوره امید و جمعی از هنرمندان نقاش همچون کاظم چلیپا، عبدالحمید قدیریان، کامیار صادقی و مصطفی گودرزی حضور داشتند.

سید عباس صالحی در حاشیه این بازدید با تأکید بر ابعاد ملی و بین‌المللی واقعه مدرسه میناب، اظهار کرد: فاجعه مدرسه میناب نه‌ تنها یک حادثه تلخ در تاریخ ایران، بلکه یک فاجعه تاریخی جهانی است. این رویداد از ابعاد گوناگون، تکرارناپذیر است. در این حادثه، صرفاً به یک مدرسه حمله نشد؛ بلکه صدها دانش‌آموز معصوم به شهادت رسیدند. نکته تأسف‌بارتر آن است که موشک‌ها در ۲ نوبت متوالی به این مدرسه اصابت کردند؛ دانش‌آموزانی که گمان می‌کردند نجات یافته‌اند و مدیری که تصور می‌کرد فرزندانش را به سلامت بیرون برده، بار دیگر با حمله دوم مواجه شدند.

وی با اشاره به مستندات موجود، تأکید کرد: این اقدام، کاملاً عمدی بوده و بر اساس شواهد و قرائن قطعی، هیچ‌گونه خطای سهوی در آن رخ نداده است. پدران و مادرانی که برای یافتن فرزندان‌شان سراسیمه کوچه‌ها را می‌گشتند، برخی مانند خانواده ماکان نصیری هرگز پیکر عزیزان‌شان را نیافتند.

صالحی با بیان تأثیر عمیق این حادثه بر شهر میناب، گفت: شهر میناب، شهری کوچک بود و شهادت بیش از یکصد دانش‌آموز، تمامی ساکنان آن را داغدار کرد. وقتی در اوایل اردیبهشت به میناب رفتم، دیدار از این شهر نشان می‌داد که داغ این حادثه، اختصاص به چند خانواده ندارد؛ بلکه تمام مردم این شهر، سوگوار هستند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با تشبیه این رویداد به فجایع تاریخی ماندگار، عنوان کرد: مدرسه میناب در حافظه تاریخی بشریت ماندگار خواهد شد؛ همچون فجایع هیروشیما و ناکازاکی که هرگز از اذهان پاک نمی‌شوند اما برای ملت ایران، این حادثه ابعاد دیگری نیز دارد؛ چراکه در کمتر از ۴۸ ساعت و هم‌زمان با ایام سوگواری، ۲ اکسیر عظیم مقاومت در کنار هم قرار گرفتند. اکسیر نخست، شهادت مظلومانه رهبر شهید امت و اکسیر دوم، فاجعه مدرسه میناب. این ۲ رویداد در هم‌آمیختند و «امت مبعوث» را شکل دادند و ایران را وارد فصل تازه‌ای از تاریخ خود کردند.

وی ضمن تقدیر از دست‌اندرکاران برپایی این نمایشگاه، تصریح کرد: اینجا آمده‌ام تا از همه هنرمندان و عزیزانی که برای برپایی این نمایشگاه زحمت کشیده‌اند، تشکر کنم. بی‌گمان، تلاش برای ماندگار کردن این حادثه بزرگ، چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی، کاری شایسته و ارزشمند است.

در پایان این بازدید، صالحی،‌ یادداشتی درباره این نمایشگاه به یادگار نوشت که به شرح زیر است: «فرشتگان کوچک مدرسه میناب حافظان آسمانی ایران زمین هستند و این مرز و بوم کهن را از دیو و دد مصون خواهند داشت.»