سید هادی صالحی در حاشیه سفر یک‌روزه خود به استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر،با اشاره به مباحث مطرح‌شده در جلسه مشترک اتاق اصناف، اتحادیه های صنفی و مجموعه‌های های مرتبط در این نشست اظهار کرد: دراین نشست سعی شده است که مسائل و مشکلات فعالان اتاق‌ها، اتحادیه‌های صنفی و مجموعه‌های مرتبط با حوزه کسب‌وکار و تجارت بررسی شود.

رئیس سازمان بسیج اصناف کشور،افزود: بخشی از این مشکلات نیازمند پیگیری در سطح ملی است و بخش دیگری از طریق هیئت عالی نظارت و قرارگاه شهید سلامی برای رفع موانع کسب‌وکار و اصناف دنبال خواهد شد.

وی با تأکید بر حمایت از اصناف گفت: مسائل مطرح‌شده با جدیت پیگیری می‌شود تا موانع فعالیت واحدهای صنفی و صاحبان کسب‌وکار کاهش یابد و زمینه رونق اقتصادی در استان فراهم شود.

گیلان ظرفیت‌های کم‌نظیری دارد

صالحی جغرافیای ویژه گیلان را نخستین ظرفیت مهم این استان دانست و اظهار کرد: گیلان در حوزه‌های زراعت، باغداری، دام و طیور، گردشگری و صنایع‌دستی از ظرفیت‌های گسترده‌ای برخوردار است.

وی افزود: این تنوع ظرفیت‌ها در کنار تنوع غذایی،گیلان را به یکی از استان‌های مهم کشور در حوزه گردشگری و اقتصاد محلی تبدیل کرده است.

رئیس سازمان بسیج اصناف کشور، مهمان‌نوازی مردم گیلان را از دیگر مزیت‌های مهم استان عنوان کرد وافزود: رفتار مردم با مهمانان، زمینه مناسبی برای جذب گردشگر، ایجاد اشتغال و رونق فعالیت اصناف فراهم کرده است.

صالحی با اشاره به سند توسعه اقتصادی استان اظهار کرد:کشاورزی با همه ملحقات و زنجیره‌های وابسته، از ظرفیت‌های اصلی گیلان است و باید از تولید محصولات خام عبور کرد.

وی گفت:محصولاتی مانند برنج، زیتون، عسل و تولیدات دامی باید فرآوری شوند تا زنجیره ارزش آن‌ها تکمیل شود. این اقدام ارزش افزوده ایجاد می‌کند و درآمد مردم و اصناف را افزایش می‌دهد.

رئیس سازمان بسیج اصناف کشور تصریح کرد: تنوع‌بخشی به منابع درآمدی مردم، موجب تنوع درآمد اصناف و ایجاد درآمد پایدار می‌شود و جایگاه گیلان را در رقابت اقتصادی با دیگر مناطق ارتقا می‌دهد.

تمرکز شهرستان‌ها بر مزیت‌های بومی باشد

صالحی با تأکید بر استفاده از دانش روز گفت: اگر ظرفیت‌های گردشگری، صنایع‌دستی و کشاورزی گیلان با فناوری و دانش روز همراه شوند، استان می‌تواند بخش قابل‌توجهی از نیازهای کشور را تأمین کند.

وی ظرفیت بنادر گیلان را نیز منحصربه‌فرد دانست و افزود: بسیاری از کالاها می‌توانند از طریق بنادر استان، در کوتاه‌ترین مسیر به مرکز کشور منتقل شوند. این ظرفیت باید در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی گیلان مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان بسیج اصناف کشور با اشاره به وجود ۱۷ شهرستان در گیلان گفت: هر شهرستان باید بر سه مزیت اصلی خود تمرکز کند و برای توسعه همان مزیت‌ها برنامه‌ریزی و پافشاری داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر این رویکرد در سند توسعه استان دنبال شود، ظرفیت‌های بومی شهرستان‌ها فعال شده و اقتصاد محلی رونق بیشتری پیدا می‌کند.

صالحی با اشاره به تجربه استان البرز در ایجاد دبیرخانه سند توسعه اقتصادی در اتاق بازرگانی اظهار کرد: این دبیرخانه موجب انجام مطالعات کارشناسی، فنی و تخصصی شده است و می‌تواند الگوی مناسبی برای گیلان باشد.

وی افزود: ایجاد چنین دبیرخانه‌ای در گیلان، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را بر پایه مطالعات دقیق و ظرفیت‌های واقعی هر منطقه هدایت می‌کند.

قدردانی از میزبانی مردم گیلان

رئیس سازمان بسیج اصناف کشور از تلاش مسئولان واحدهای صنفی گیلان در دوران جنگ رمضان و میزبانی شایسته از هم‌وطنان سراسر کشور قدردانی کرد و گفت: اگرچه میزان آسیب‌پذیری گیلان در جریان جنگ حداقلی بود، این استان از پیامدهای جنگ تأثیر پذیرفت و مردم با آغوش باز پذیرای هم‌وطنان عزیز شد.

وی افزود: گیلان در این دوره حتی از جمعیتی معادل دو برابر جمعیت استان میزبانی کرد و این اقدام شایسته تقدیر است.

صالحی با اشاره به هم‌گرایی مسئولان گیلان وقدردانی از استاندار، مسئولان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف و اتاق بازرگانی استان،تصریح کرد: با همگرایی میان فرمانده سپاه قدس گیلان، استاندار و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، نگاه مشترکی برای توسعه استان وجود دارد.

وی ادامه داد: بهترین مبارزه با آمریکا، خدمت به ملت ایران، حمایت از تولیدکنندگان، رفع مشکلات مردم و تلاش برای رونق کسب‌وکارهای داخلی است.