به گزارش خبرنگار مهر، سیف‌الله آقابیگی عصر پنجشنبه در جریان سفر به استان بوشهر با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های آب و برق در تداوم خدمات پایدار اظهار کرد: این زیرساخت‌ها علاوه بر نقش مستقیم در تأمین نیازهای مردم، از جایگاه راهبردی در مناسبات و امنیت کشور برخوردارند.

وی پایش مستمر اقدامات بخش آب و برق در سطوح استانی و ملی را از وظایف وزارت نیرو عنوان کرد و افزود: این اقدامات با هدف ارتقای سطح خدمات، افزایش شاخص‌های تاب‌آوری و به‌روزرسانی فعالیت‌ها متناسب با شرایط موجود انجام می‌شود.

ارزیابی زیرساخت‌های آسیب‌دیده

آقابیگی با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از زیرساخت‌های استان بوشهر گفت: در جریان این سفر از زیرساخت‌هایی که در تعرض‌های اخیر آسیب دیده‌اند بازدید شد و اقدامات انجام‌شده از سوی مجموعه وزارت نیرو برای جبران خسارات و بازگرداندن سریع خدمات مورد ارزیابی قرار گرفت.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو ادامه داد: در جلسات هماهنگی مدیران صنعت آب و برق نیز موضوعات مورد نظر به صورت یکپارچه مطرح و برای اجرا به بخش‌های مختلف ابلاغ شده است.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی در برابر تهدیدات اقلیمی و احتمالی دشمنان بیان کرد: انتظار می‌رود اجرای این اقدامات در روزهای آینده، سطح خدمات‌رسانی و تاب‌آوری زیرساخت‌ها را در برابر پدیده‌های جوی و تهدیدات احتمالی ارتقا دهد.

خارگ؛ ظرفیت راهبردی در حوزه آب و برق

آقابیگی با بیان اینکه استان‌های جنوبی از اهمیت ویژه‌ای در برنامه‌های وزارت نیرو برخوردار هستند، درباره وضعیت زیرساخت‌های جزیره خارگ گفت: این جزیره دارای ظرفیت‌های بسیار قوی و قابل توجهی است و در جریان این سفر، هماهنگی‌های اولیه برای بهره‌برداری حداکثری از این ظرفیت‌ها انجام شد.

وی افزود: این اقدامات می‌تواند زمینه دستیابی به حداکثر سطح بازدارندگی در حوزه خدمات برق برای حداقل ۵۰ سال را فراهم کند.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین پایدار آب و برق خارگ خاطرنشان کرد: کارهای بسیار خوبی در این زمینه در حال انجام است و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده، خدمات برجسته‌تر و پایدارتری نسبت به گذشته در این جزیره ارائه شود.

آقابیگی تأکید کرد: استمرار این اقدامات با وجود تهدیدات احتمالی، نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری و استمرار خدمات حیاتی در جزیره راهبردی خارگ خواهد داشت.