به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده عصر شنبه در نشست کارگروه ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست، با تأکید بر ضرورت حرکت از گفت‌وگوهای صرف به سمت اقدامات عملی اظهار کرد: مسائل اجتماعی از جمله موضوعات محیط‌زیستی، برای رسیدن به نتیجه مطلوب نیازمند برنامه‌های مشخص، قابل اجرا و قابل ارزیابی هستند.

وی افزود: جلسات حوزه محیط‌زیست باید به تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی منجر شود و در این مسیر لازم است در سطح ملی چارچوب مشخصی برای تقسیم وظایف دستگاه‌های مختلف از جمله آموزش و پرورش و مجموعه‌های فرهنگی تدوین شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: پس از تدوین برنامه ملی، باید این برنامه در سطح استان بررسی و متناسب با شرایط و اقتضائات بومی اصلاح و اجرایی شود.

تشکل‌های مردمی بازوی مهم حفاظت از محیط‌زیست هستند

محمدزاده با اشاره به نقش تشکل‌های مردم‌نهاد در حل مسائل اجتماعی گفت: تشکل‌های مردمی، به‌ویژه فعالان حوزه محیط‌زیست، بخشی از بار مسئولیت‌های اجتماعی را بر دوش می‌کشند و اقدامات پیشگیرانه آنها می‌تواند از تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر به جامعه در آینده جلوگیری کند.

وی افزایش دانش و آگاهی عمومی درباره محیط‌زیست را یکی از نیازهای اساسی این حوزه دانست و افزود: تا زمانی که سطح آگاهی عمومی ارتقا پیدا نکند، بسیاری از برنامه‌های محیط‌زیستی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید؛ بنابراین آموزش و آگاه‌سازی عمومی باید همزمان با اجرای طرح‌های عملیاتی دنبال شود.

آموزش محیط‌زیستی باید از دوران کودکی آغاز شود

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اهمیت آموزش در سنین پایین اظهار کرد: فرهنگ‌سازی محیط‌زیستی باید از سال‌های ابتدایی زندگی و در دوره طلایی یادگیری آغاز شود، زیرا آموزش‌های دیرهنگام نمی‌تواند همان اثرگذاری و ماندگاری آموزش در دوران کودکی را داشته باشد.

محمدزاده همچنین بر حضور پررنگ تشکل‌های محیط‌زیستی در جلسات کارگروه تأکید کرد و گفت: این تشکل‌ها می‌توانند در ارزیابی نتایج جلسات، نظارت بر اجرای برنامه‌ها و پایش میزان تحقق اهداف نقش مؤثری داشته باشند.

وی افزود: پایش مستمر برنامه‌ها، میزان اثربخشی اقدامات را مشخص کرده و امکان اصلاح و تقویت طرح‌های محیط‌زیستی را فراهم می‌کند.

مناطق دارای آسیب محیط‌زیستی در اولویت قرار گیرند

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به افزایش تحرکات اجتماعی در حوزه محیط‌زیست طی سال‌های اخیر گفت: با وجود فعالیت‌های انجام‌شده، جامعه همچنان در ابتدای مسیر فرهنگ‌سازی و گفتمان‌سازی محیط‌زیستی قرار دارد و برای ادامه این مسیر باید برنامه و شاخص‌های مشخصی تعریف شود.

محمدزاده در پایان بر توجه ویژه به مناطق دارای آسیب‌های جدی محیط‌زیستی تأکید کرد و گفت: شهرستان‌هایی که با تهدیدهای مستقیم محیط‌زیستی مواجه هستند می‌توانند به عنوان مناطق پایلوت اجرای طرح‌ها انتخاب شوند تا پس از ارزیابی نتایج، الگوهای موفق برای استفاده در سایر شهرستان‌ها و استان‌ها به کار گرفته شود.