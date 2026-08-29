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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۵۷

فرهنگ‌سازی محیط‌زیستی؛ حلقه مفقوده حفاظت از طبیعت در آذربایجان شرقی

فرهنگ‌سازی محیط‌زیستی؛ حلقه مفقوده حفاظت از طبیعت در آذربایجان شرقی

تبریز- معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی گفت: فرهنگ‌سازی محیط‌زیستی باید با برنامه مشخص و از سنین ابتدایی آغاز شود تا حفاظت از طبیعت به یک رفتار پایدار اجتماعی تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده عصر شنبه در نشست کارگروه ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست، با تأکید بر ضرورت حرکت از گفت‌وگوهای صرف به سمت اقدامات عملی اظهار کرد: مسائل اجتماعی از جمله موضوعات محیط‌زیستی، برای رسیدن به نتیجه مطلوب نیازمند برنامه‌های مشخص، قابل اجرا و قابل ارزیابی هستند.

وی افزود: جلسات حوزه محیط‌زیست باید به تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی منجر شود و در این مسیر لازم است در سطح ملی چارچوب مشخصی برای تقسیم وظایف دستگاه‌های مختلف از جمله آموزش و پرورش و مجموعه‌های فرهنگی تدوین شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: پس از تدوین برنامه ملی، باید این برنامه در سطح استان بررسی و متناسب با شرایط و اقتضائات بومی اصلاح و اجرایی شود.

تشکل‌های مردمی بازوی مهم حفاظت از محیط‌زیست هستند

محمدزاده با اشاره به نقش تشکل‌های مردم‌نهاد در حل مسائل اجتماعی گفت: تشکل‌های مردمی، به‌ویژه فعالان حوزه محیط‌زیست، بخشی از بار مسئولیت‌های اجتماعی را بر دوش می‌کشند و اقدامات پیشگیرانه آنها می‌تواند از تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر به جامعه در آینده جلوگیری کند.

وی افزایش دانش و آگاهی عمومی درباره محیط‌زیست را یکی از نیازهای اساسی این حوزه دانست و افزود: تا زمانی که سطح آگاهی عمومی ارتقا پیدا نکند، بسیاری از برنامه‌های محیط‌زیستی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید؛ بنابراین آموزش و آگاه‌سازی عمومی باید همزمان با اجرای طرح‌های عملیاتی دنبال شود.

آموزش محیط‌زیستی باید از دوران کودکی آغاز شود

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اهمیت آموزش در سنین پایین اظهار کرد: فرهنگ‌سازی محیط‌زیستی باید از سال‌های ابتدایی زندگی و در دوره طلایی یادگیری آغاز شود، زیرا آموزش‌های دیرهنگام نمی‌تواند همان اثرگذاری و ماندگاری آموزش در دوران کودکی را داشته باشد.

محمدزاده همچنین بر حضور پررنگ تشکل‌های محیط‌زیستی در جلسات کارگروه تأکید کرد و گفت: این تشکل‌ها می‌توانند در ارزیابی نتایج جلسات، نظارت بر اجرای برنامه‌ها و پایش میزان تحقق اهداف نقش مؤثری داشته باشند.

وی افزود: پایش مستمر برنامه‌ها، میزان اثربخشی اقدامات را مشخص کرده و امکان اصلاح و تقویت طرح‌های محیط‌زیستی را فراهم می‌کند.

مناطق دارای آسیب محیط‌زیستی در اولویت قرار گیرند

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به افزایش تحرکات اجتماعی در حوزه محیط‌زیست طی سال‌های اخیر گفت: با وجود فعالیت‌های انجام‌شده، جامعه همچنان در ابتدای مسیر فرهنگ‌سازی و گفتمان‌سازی محیط‌زیستی قرار دارد و برای ادامه این مسیر باید برنامه و شاخص‌های مشخصی تعریف شود.

محمدزاده در پایان بر توجه ویژه به مناطق دارای آسیب‌های جدی محیط‌زیستی تأکید کرد و گفت: شهرستان‌هایی که با تهدیدهای مستقیم محیط‌زیستی مواجه هستند می‌توانند به عنوان مناطق پایلوت اجرای طرح‌ها انتخاب شوند تا پس از ارزیابی نتایج، الگوهای موفق برای استفاده در سایر شهرستان‌ها و استان‌ها به کار گرفته شود.

کد مطلب 6931677

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