به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده صبح سهشنبه در دیدار با اعضای شورای هماهنگی تشکلهای زیستمحیطی آذربایجان شرقی، با تأکید بر ظرفیت سازمانهای مردمنهاد در تحقق حکمرانی مطلوب، اظهار کرد: تشکلهای اجتماعی میتوانند با آگاهیبخشی، فرهنگسازی، ارائه ایدههای نوآورانه و اجرای برنامههای اجتماعی، بخشی از مسئولیتهای نظام حکمرانی را در مسیر بهبود و توسعه جامعه بر عهده بگیرند.
وی افزود: کارآمدی تشکلها تنها به حل مستقیم مسائل محدود نمیشود، بلکه این مجموعهها با جلب مشارکت مردم، تقویت مسئولیتپذیری اجتماعی و ایجاد ارتباط میان جامعه و نهادهای تصمیمگیر، در افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی نیز نقش دارند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی بر ضرورت تقویت جایگاه تشکلهای مردمنهاد در ساختار اجرایی و نظام تصمیمگیری تأکید کرد و گفت: برای بهرهگیری مؤثرتر از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد، باید برخی فرآیندها و سازوکارهای برنامهریزی در نظام اداری و حکمرانی متناسب با این ظرفیتها بازتعریف شود.
محمدزاده ادامه داد: تحقق این هدف نیازمند حضور فعال، تخصصی و مطالبهگرانه تشکلها در حوزههای فعالیت خود است تا ظرفیتهای اجتماعی موجود به شکل مؤثرتری در خدمت حل مسائل جامعه قرار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت شناخت جوامع محلی در برنامهریزیهای زیستمحیطی گفت: مداخلات مؤثر در جوامع محلی بدون شناخت دقیق شرایط اجتماعی، فرهنگی و رفتاری آنها امکانپذیر نیست و طرحهایی که بدون توجه به واقعیتهای هر منطقه تدوین شوند، اثربخشی لازم را نخواهند داشت.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: پیش از هرگونه مداخله باید ساختار اجتماعی، زمینههای شکلگیری مسئله و بستر وقوع آن بهدقت بررسی شود و سپس راهکارها متناسب با نیازها و واقعیتهای هر منطقه طراحی و اجرا شود.
محمدزاده همچنین با اشاره به ضرورت ارتقای آگاهی عمومی نسبت به مخاطرات محیط زیستی، تنش آبی، مدیریت پسماند و تخریب زیستگاهها را از جمله چالشهای مهم این حوزه دانست و گفت: تشکلهای زیستمحیطی میتوانند با بهرهگیری از ظرفیت آموزش، فرهنگسازی و پویشهای مردمی، حساسیت عمومی و مسئولیتپذیری اجتماعی را در قبال مسائل محیط زیستی افزایش دهند.
وی بر تداوم تعامل میان دستگاههای اجرایی و تشکلهای زیستمحیطی تأکید کرد و افزود: جلسات مشترک برای ارائه راهکارهای تخصصی، افزایش مشارکت تشکلها و تعیین دقیق نقش دستگاههای اجرایی و سازمانهای مردمنهاد در حل مسائل زیستمحیطی ادامه خواهد داشت.
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