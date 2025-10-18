  1. استانها
آغاز عملیات اجرایی تقاطع دسترسی پل جهان‌آباد فامنین به آزادراه کربلا

همدان-مدیرکل راهداری استان همدان گفت: عملیات اجرایی پروژه تقاطع دسترسی پل جهان‌آباد فامنین به آزادراه کربلا با حضور جمعی از مسئولان استان همدان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پرورشی‌خرم شنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی پروژه تقاطع راه دسترسی پل جهان‌آباد فامنین به آزادراه کربلا که با حضور نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، مسئولان استانی و فرماندار فامنین برگزار شد، اظهار کرد: اجرای این طرح از دستاوردهای مهم حوزه راهداری استان است و دسترسی مستقیم شهر فامنین به همدان از طریق آزادراه را فراهم می‌سازد.

وی افزود: بهره‌برداری از این پروژه سبب کاهش بار ترافیکی محور رزن–همدان، افزایش ایمنی تردد در تقاطع و کاهش ۲۸ کیلومتری مسیر شهرستان ملایر و توابع آن تا آزادراه و مسیر ساوه–تهران خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان عنوان کرد: این پروژه با ایجاد چهار راه دسترسی به عرض ۹.۵ متر و طول دو هزار و ۱۲۰ متر در حال اجرا است و شامل ۵۶ هزار و ۵۰۰ مترمکعب خاک‌برداری و ۹۶ هزار مترمکعب خاک‌ریزی خواهد بود.

پرورشی‌خرم خاطرنشان کرد: پروژه تقاطع جهان‌آباد بخشی از طرح‌های توسعه‌ای راهداری استان همدان محسوب می‌شود که با هدف ارتقای شبکه ارتباطی و تسهیل تردد بین‌استانی در محورهای مرکزی کشور در دستور کار قرار گرفته است.

