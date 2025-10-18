به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پرورشیخرم شنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی پروژه تقاطع راه دسترسی پل جهانآباد فامنین به آزادراه کربلا که با حضور نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، مسئولان استانی و فرماندار فامنین برگزار شد، اظهار کرد: اجرای این طرح از دستاوردهای مهم حوزه راهداری استان است و دسترسی مستقیم شهر فامنین به همدان از طریق آزادراه را فراهم میسازد.
وی افزود: بهرهبرداری از این پروژه سبب کاهش بار ترافیکی محور رزن–همدان، افزایش ایمنی تردد در تقاطع و کاهش ۲۸ کیلومتری مسیر شهرستان ملایر و توابع آن تا آزادراه و مسیر ساوه–تهران خواهد شد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان عنوان کرد: این پروژه با ایجاد چهار راه دسترسی به عرض ۹.۵ متر و طول دو هزار و ۱۲۰ متر در حال اجرا است و شامل ۵۶ هزار و ۵۰۰ مترمکعب خاکبرداری و ۹۶ هزار مترمکعب خاکریزی خواهد بود.
پرورشیخرم خاطرنشان کرد: پروژه تقاطع جهانآباد بخشی از طرحهای توسعهای راهداری استان همدان محسوب میشود که با هدف ارتقای شبکه ارتباطی و تسهیل تردد بیناستانی در محورهای مرکزی کشور در دستور کار قرار گرفته است.
