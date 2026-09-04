ثبت ۱۲۰۰ مورد واقعه ازدواج در ۵ ماهه اول سال در ایلام

آیت مهدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ۵ ماهه نخست امسال، بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ واقعه تولد و بیش از یک هزار و ۲۰۰ واقعه ازدواج در استان ثبت شده است.

مدیرکل ثبت احوال استان ایلام گفت: با اشاره به اینکه از مجموع تولدهای ثبت‌شده، یک هزار و ۳۱۲ نوزاد پسر یک هزار و ۱۲۹ نوزاد دختر بوده‌اند، اظهار داشت که در همین مدت، ۸۹ مورد دوقلوزایی و یک مورد سه‌قلوزایی نیز در استان به ثبت رسیده و این آمار نشان‌دهنده رشد جمعیتی در استان است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه، یک هزار و ۲۹۶ نفر راهی خانه بخت شده‌اند، تصریح کرد: یکی از اقدامات جدید سازمان ثبت احوال، صدور گواهی انحصار وراثت به صورت غیرحضوری و در کمترین زمان ممکن بوده که از ابتدای این طرح در سال گذشته، نزدیک به سه هزار مورد در استان صادر شده است.

مدیرکل ثبت احوال استان در ادامه با اشاره به رسیدگی به ۲۶ هزار درخواست پرونده خانوار در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در ۵ ماهه امسال، خاطرنشان کرد: این اقدامات، گامی مؤثر در جهت تسهیل امور حقوقی و ثبت‌احوالی مردم استان محسوب می‌شود.