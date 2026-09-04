کلونی در جشنواره فیلم ونیز درخشید و با شیر طلا به ترامپ تاخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، جورج کلونی در هشتاد و سومین دوره جشنواره فیلم ونیز با دریافت شیر طلایی برای یک عمر دستاورد هنری تجلیل شد.

وی که این جایزه را از دست لورا درن، بازیگر و در حالی گرفت که وی از او به عنوان یک «افسانه» یاد کرد، به عنوان منتقد قدیمی دونالد ترامپ بار دیگر به رئیس جمهور آمریکا تاخت.

کلونی که همراه همسر وکیلش امل، روی فرش قرمز مورد تشویق صدها نفر از مشتاقان قرار گرفت، در حالی روی صحنه رفت که درن در طول مراسم، پیام‌های تبریک هم‌بازی‌های سابقش از جمله برد پیت و آدام سندلر را خواند.

کلونی به حضار گفت: وقتی شروع به تأمل در مورد سال‌هایی که رفته می‌کنید، متوجه می‌شوید که حرفه شما به اندازه اتفاقات شادی که تجربه کردید، موفقیت‌آمیز نبوده است.

پیش از مراسم اهدای جایزه، کلونی با حضور در یک کنفرانس مطبوعاتی، به خبرنگاران گفت که آمریکا در حال حاضر یک «ککیستوکراسی» است: کشوری که توسط افراد کم‌صلاحیت اداره می‌شود.

او افزود: اما از آن عبور خواهیم کرد.

وی علاوه بر وضعیت آشفته سیاست در آمریکا به ظهور هوش مصنوعی و تلاش مداوم پارامونت برای ادغام با برادران وارنر، پرداخت و از مارک رافالو دفاع کرد، که توسط پارامونت به سخنان یهودستیزانه متهم شده بود، پس از آنکه این ستاره مارول به دلیل پیامدهای احتمالی این توافق برای هالیوود به آن حمله کرد و خانواده الیسون را به همدستی در «نسل‌کشی» علیه فلسطینیان متهم کرد.

کلونی در مورد هوش مصنوعی پیش‌بینی کرد که «بخش بسیار بزرگی از این صنعت خواهد بود» و نگرانی خود از اینکه «از بسیاری جهات به ما آسیب برساند» را ابراز کرد و گفت: دوست ندارم ۲۰ سال پس از مرگم در تبلیغات تامپون حضور داشته باشم!

وی با اشاره به جف بزوس و ایلان ماسک گفت: وضعیت روزنامه‌نگاری زیر سوال است. ثروتمندترین افراد جهان مالک واشنگتن پست و توییتر هستند و این یک نگرانی است.

با این حال، وی گفت که همچنان خوش‌بین است چون «جای زیادی برای روزنامه‌نگاران بزرگ وجود دارد و معتقد است که اطلاعات راه خود را پیدا خواهد کرد.»

این چهره سرشناس هالیوود که چهارشنبه شب جایزه شیر طلایی یک عمر دستاورد هنری را دریافت کرد، دیروز (پنجشنبه) هم در یک مسترکلاس به طیف گسترده‌ای از موضوع‌ها پرداخت که از مهمترین آنها سیاست، حرفه‌اش، همسرش‌امل و مرگ ستاره سینما بود.

وی در گفتگویی گسترده درباره سیاست، کنشگری و مرگ ستاره سینمای هالیوود، درباره ترامپ گفت: همه احمق‌ها فکر می‌کنند باهوش هستند، اینطور نیست؟

در اوایل جلسه، او کمی درباره نقش خود به عنوان یک محکوم فراری خوش‌صحبت در فیلم «ای برادر، کجایی؟» (۲۰۰۰) ساخته برادران کوئن صحبت کرد و گفت: روز اولی که در صحنه فیلمبرداری بودم، بعدش جوئل آمد و گفت؛ شخصیت تو فکر می‌کند باهوش‌ترین آدم هر جایی است که وارد می‌شود و البته، همه احمق‌ها فکر می‌کنند باهوش هستند، اینطور نیست؟ این یک حقیقت محض است.

وی افزود: ببینید، ما یک رئیس جمهور دقیقا همین طوری داریم. چنین آدم‌هایی فکر می‌کنند باهوش هستند. بنابراین نحوه اجرای شما تغییر می‌کند، اینطور نیست؟

در حالی که سخنان کلونی خنده حضار را به همراه داشت، او در پاسخ به سوالی در زمینه خیریه‌ای که با امل کلونی، وکیل بین‌المللی حقوق بشر بریتانیایی-لبنانی، به نام بنیاد عدالت کلونی تأسیس شده است، صحبت کرد.

وی با گفتن این جمله شروع کرد که پدرش، نیک کلونی روزنامه‌نگار، مجری و گوینده ۹۲ ساله، به او می‌گفت که مسئولیت پسرش در زندگی به چالش کشیدن افرادی با قدرت بیشتر از خودش و دفاع از افرادی با قدرت کمتر از خودش است.

کلونی گفت: این طوری اگر هیچ کار دیگری هم نکنی، باز موفق شده‌ای. من اغلب شکست می‌خورم، اما سعی می‌کنم این کار را انجام دهم.

این ستاره درجه یک اذعان کرد که از بدو تولد خوش‌شانس بوده است (هرچند به شوخی گفت که بزرگ شدن به عنوان یک لیبرال در کنتاکی دشوار بوده است).

وی گفت: مردم زیادی چنین لحظات خوش شانسی را تجربه نمی‌کنند. اگر در یک منطقه جنگی متولد شدی، اگر در مکانی پر از گرسنگی متولد شدی، اگر جایی متولد شدی که با زنان به طرز وحشتناکی رفتار می‌شود، یا روزنامه‌نگاران زندانی می‌شوند، خب چنین آدم‌هایی به کمی شانس نیاز دارند و بنابراین وظیفه ما این است که بخشی از این راه حل باشیم.

کلونی تاکید کرد که برای جلب توجه به نسل‌کشی سال ۲۰۰۳ در دارفور سودان، مدت زیادی سعی کرده آن را خیلی بلند جلوه دهد و حالا بعد از ۲۰ سال، همسرش بالاخره تعدادی از این افراد را به محاکمه کشیده و به زندان انداخته است.

کلونی در مورد موفقیت همسرش به عنوان یک وکیل گفت: ضمناً، همسرم تنها کسی است که تا به حال داعش را محاکمه کرده و برنده شده است. او خیلی خفن است و کارش را انجام می‌دهد.

سخنان او در حالی که تشویق‌های پرشوری را به همراه داشت، چنین ادامه یافت: ما این کار را برای خانواده‌هایمان انجام می‌دهیم. ما این کار را برای دوستانمان انجام می‌دهیم.

این بازیگر هالیوودی بیان کرد: در برابر افرادی که به بازیگرانی که در مورد حقوق بشر و مسائل سیاسی صحبت می‌کنند، می‌گویند «خفه شو» مقاومت می‌کنم. از همان لحظه‌ای که بازیگر شدم، می دانستم آزادی بیانم را نباید از دست بدهم. خب بعضی‌ها می‌توانند از دست شما عصبانی شوند، کاملاً منصفانه است. نمی‌شود آزادی بیان را بخواهی و در عین حال بگویی «اما در مورد من حرف بد نزن!» درست است؟

کلونی اضافه کرد: من توییت‌های بدجنسانه‌ای از رئیس جمهور آمریکا دریافت می‌کنم. اشکالی ندارد. می‌توانم تحمل کنم. همه چیز را درست انجام می‌دهم. خوب خواهم بود. اما این بخشی از زندگی است. یادم هست نادیا مراد، [فعال حقوق بشر عراقی]، زن جوانی که قربانی داعش بود، به خانه آمد. ما آن موقع در انگلستان بودیم و امل یک میلیون پرونده داشت و او به من گفت؛ «نگذار این پرونده را من قبول کنم. خیلی کار دارم»، اما ۴ ساعت بعد، دیدم هر دوی آنها روی زمین نشسته‌اند و گریه می‌کنند و من گفتم؛ «پرونده را قبول می‌کنی» و او گفت؛ «بله.» و ۱۰ سال از وکالت او برای این پرونده می‌گذرد و نادیا در نهایت به خاطرش [کارش] جایزه صلح نوبل را دریافت کرد.

کلونی از یادداشتی که علیه بایدن نوشته بود هم یاد کرد و همه اینها را بخشی از زندگی اش خواند و افزود: هیچ‌کدام از ما از واکنش‌های منفی نمی‌ترسیم. اما ما ۲ بچه ۹ ساله هم داریم و یک زندگی خانوادگی عادی با کلی خنده و عشق، و ما خیلی خوش‌شانسیم و واقعاً به این امر واقفیم.

کلونی در تمام طول مستر کلاس خود جمعیت را به وجد آورد و در مورد رویکردهای متفاوت مریل استریپ و جولیا رابرتز صحبت کرد که هر ۲ برای فیلمی نامزد اسکار شدند که کلونی تهیه‌کننده آن بود؛ «آگوست: شهرستان اوسیج» محصول ۲۰۱۳.

همچنین از او درباره اینکه یکی از آخرین ستاره‌های سینمای هالیوود است، سوال شد و کلونی به سرعت از ۲ نفر از بت‌ها و دوستان خوبش، گریگوری پک و پل نیومن، نام برد و گفت: ستارگان سینما آن زمان بسیار بزرگتر از زندگی بودند. آنها کاملاً الهام‌بخش بودند، اما ما اکنون موجودات بسیار متفاوتی هستیم. انواع ستاره‌هایی که اکنون وجود دارند، یکسان نیستند و در یک سطح نیستند. من تلاش می‌کنم بهترین کاری را که می‌توانم انجام دهم، انجام دهم.

در پایان جلسه یک بازیگر و فیلمساز مشتاق ایتالیایی بلند شد و از کلونی پرسید آیا به او کمک می کند تا بتواند وارد این صنعت شود؟ و کلونی گفت که قرار است از سال آینده در ونیز فیلمبرداری داشته باشد و بهتر است او هم در دسترس باشد. سخنان امیدبخش او به فیلمساز جوان با تشویق‌های پرشور حضار پاسخ داده شد.

کلونی پیش از این هم در لیدو یکه تاز بوده است؛ از جمله سال ۲۰۰۵ با فیلم «شب بخیر و موفق باشی» که در جشنواره ایتالیایی با تحسین فراوان به نمایش درآمد و جایزه فیلمنامه ونیز را از آن خود کرد و شهرت کلونی را به عنوان یک کارگردان شایسته تثبیت کرد.

او اولین بار با فیلم «خارج از دید» ساخته استیون سودربرگ در سال ۱۹۹۸ در این جشنواره شرکت کرد و به جز «شب بخیر و موفق باشی» با «مایکل کلیتون» در سال ۲۰۰۷، «جاذبه» در سال ۲۰۱۳، «سابربیکان» در سال ۲۰۱۷، «گرگ‌ها» در سال ۲۰۲۴ و «جی کلی» در سال ۲۰۲۵ به این جشنواره بازگشت. کلونی سال پیش به دلیل ابتلا به عفونت سینوسی از حضور در کنفرانس مطبوعاتی فیلم «جی کلی» باز ماند.