به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل در بررسی آخرین وضعیت پیش بینی آب وهوای استان اعلام کرد: تحلیل آخرین برونداد مدل‌های عددی پیش‌بینی وضع هوا بیانگر استقرار الگوی پایدار جوی طی روزهای جمعه و شنبه در سطح منطقه است.

بر این اساس، وضعیت آسمان در اغلب نواحی صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش بادهای شرقی با سرعت ملایم تا متوسط پیش بینی می‌شود؛ هرچند طی ساعات بعدازظهر و اوایل شب، به دلیل گرمایش سطحی و فرایندهای محلی، شرایط برای رشد ابرهای هم رفتی در دامنه‌ها و مناطق کوهپایه‌ای فراهم خواهد بود. از منظر دمایی نیز روند صعودی بیشینه‌های روزانه تا پایان روز شنبه تداوم می‌یابد.

از روز یکشنبه، با ورود به فاز گذار، ناپایداری‌های جوی به تدریج آغاز خواهد شد. این ناپایداری‌ها ماهیتی محلی و متناوب دارند و پتانسیل رخداد رگبارهای موقت به‌ویژه در بخش‌های مرکزی و جنوبی استان را تقویت می‌کنند؛ در این روز نوسانات دمایی قابل‌توجهی نسبت به روز ماقبل انتظار نمی‌رود.

فاز اصلی فعالیت سامانه ناپایدار از روز دوشنبه با نفوذ امواج بارشی و تقویت جریانات خنک و مرطوب از سوی دریای خزر کلید می‌خورد. با نفوذ و تشدید این جریانات، از عصر دوشنبه تا چهارشنبه بر شدت، گستره و سازمان‌یافتگی ناپایداری‌ها افزوده شده و بارندگی‌ها به‌صورت متناوب و رگباری در بخش‌های وسیعی از استان (با بیشترین تمرکز تجمعی در نواحی مرکزی و جنوبی) ادامه می‌یابد.

از بعد مخاطرات و اثرات جوی، طی بازه دوشنبه‌شب تا صبح چهارشنبه، پدیده‌های مه متراکم و غلیظ، افت ارتفاع پایه ابر و بارش‌های رگباری منجر به کاهش محسوس دید افقی و لغزندگی معابر خواهند شد که می‌تواند اختلالاتی در ترددهای جاده‌ای (به‌ویژه گردنه‌های کوهستانی) و عملیات پروازی ایجاد نماید.

هم‌زمان، تقویت توده هوای شمالی از روز سه‌شنبه، افت محسوس و چشمگیر دما را در سراسر منطقه در پی خواهد داشت.