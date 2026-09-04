به گزارش خبرنگار مهر،سارا فلاحی ظهر روز جمعه در همایش کشوری صلحیاران ستاد صبر دادگستری ایلام که با حضور فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت برگزار شد، با اشاره به اینکه امروز اولویت اصلی، بزرگداشت ایران و تلاش برای کاهش مشکلات مردم است، اظهار داشت: ما باید دردها و کاستیها را مرهم بگذاریم و با توانایی در پوشش وحدت، ناکارآمدیها را نادیده نگیریم و برای رفع آنها تلاش کنیم، دشمن امروز در میدان به رزمندگان ما باخته و انسجام ملی را هدف گرفته است.
وی با بیان اینکه در سال های گذشته کرونا، ناآرامیها، دو جنگ خانمانبرانداز، تغییر دولت و تحریمهای ظالمانه، مردم سختیهای زیادی را تحمل کردهاند، تصریح کرد: مجلس با قدرت در حال پیگیری مسائل است و هر جا گرهی در تهران باشد، با قدرت باز خواهد شد.
نماینده مجلس با اشاره به ابرپروژه نرمافزاری اصلاح نظام پرداخت، خاطرنشان کرد: این پروژه با هدف عادلانه کردن نظام پرداخت در دستور کار قرار دارد و دولت و مجلس باید با همکاری یکدیگر، این مهم را به نتیجه برسانند، زیرا این اصلاح میتواند آرامش را به جامعه بازگرداند.
فلاحی با اشاره به حق مناطق جنگی برای بازنشستگان، گفت: این حق به دلیل کمبود اعتبار به حاشیه رفته است، اما مجلس مصوبات لازم را برای بازگرداندن آن انجام داده و انتظار داریم دولت نیز در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه استانهای زاگرسنشین، صلحبانان این کشور هستند، افزود: مادران ما نماد صلح و امنیت هستند و انتظار میرود که با توجه به ظرفیت بالای زنان، خانمهای بیشتری در مدیریتهای کشوری قرار بگیرند و از این پتانسیل عظیم استفاده شود.
نماینده مجلس در ادامه با اشاره به ابرپروژههای عمرانی استان، گفت: سامانه گرمسیری، پمپاژهای کشاورزی و پروژه راهآهن ایلام از جمله طرحهایی هستند که باید با جدیت بیشتری پیگیری شوند و از دولت با قدرت میخواهیم که پای کار پروژه راهآهن بیاید.
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