حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد که از امروز (جمعه) تا روز (سه شنبه) هفته پیش رو، وضعیت جوی و دریایی استان در اغلب ساعات به نسبت آرام است، بنابراین در این مدت غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد، افزایش رطوبت و شرجی هوا و در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده های غالب در سطح استان و روی دریا پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد، در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

وی گفت: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتردر ساعت پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.