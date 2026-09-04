پایان فرار قاتل در سیرجان؛ پلیس متهم را ۴ ساعته بازداشت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منصور رمضان نژاد، پیش از ظهر جمعه به خبرنگان گفت: در پی وقوع حادثه درگیری لفظی میان دو جوان در ساعات پایانی پنجشنبه شب گذشته که منجر به استفاده از سلاح سرد و متأسفانه فوت یکی از طرفین بعد از انتقال به بیمارستان شد وضعیت عملیاتی در سطح شهرستان سیرجان به حالت آماده‌ باش درآمد.

وی افزود: کارآگاهان و تیم‌های عملیاتی پلیس سیرجان با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی گسترده، توانستند در بازه زمانی کمتر از ۴ ساعت محل اختفای متهم را شناسایی و وی را به‌صورت مقتدرانه بازداشت کنند.

رئیس پلیس انتظامی سیرجان با تأکید بر حفظ نظم عمومی اظهار داشت: پلیس با اشراف اطلاعاتی و حضور فعال در صحنه، با قاطعیت با هرگونه فعالیت مخل امنیت جامعه برخورد خواهد کرد و هیچ مجرمی از چنگال عدالت نخواهد گریخت.