  1. استانها
  2. کرمان
۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۵

راز قتل مرد ۳۰ ساله در زنگی آباد کرمان کشف شد

راز قتل مرد ۳۰ ساله در زنگی آباد کرمان کشف شد

کرمان- رئیس پلیس آگاهی کرمان از کشف راز قتل یک مرد ۳۰ ساله در محدوده شهر زنگی آباد این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید رضا میرحبیبی، پیش از ظهر جمعه به خبرنگاران گفت: پس از وقوع قتل مردی ۳۰ ساله در محدوده زنگی‌آباد، موضوع به‌ صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد مقتول به دلیل اختلافات مالی به درب منزل قاتل مراجعه و پس از وقوع مشاجره، قاتل به همراه همدست خود با استفاده از سلاح سرد وی را به قتل رسانده‌اند.

وی ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، سرنخ‌های پرونده را به‌صورت تخصصی دنبال و در نهایت سلاح مورد استفاده در ارتکاب قتل را کشف و با انجام بررسی‌های تخصصی و آزمایش آثار موجود بر روی سلاح، وقوع جنایت و ارتباط سلاح با قتل را به‌طور صریح تأیید کرد.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان خاطرنشان کرد: قاتل در مواجهه با مستندات پلیس، چاره‌ای جز بیان حقیقت نداشت و به ارتکاب قتل اعتراف که به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6916215

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه