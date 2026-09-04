نرخ بیکاری در همدان ۵ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری‌شمسی ظهر جمعه در نشست فصلی روسا و معاونان سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر استان همدان اظهار کرد: استان همدان با دارا بودن یک‌هزار و ۹۰۰ جاذبه طبیعی و تاریخی به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران و مرکز جهانی طب ایرانی شناخته می‌شود و در بخش کشاورزی و معدن نیز با تولید ۵۰۰ هزار تن گندم و استخراج ۲۲ نوع گوهرسنگ منحصربه‌فرد یکی از قطب‌های کلیدی اقتصاد غرب کشور به شمار می‌آید.

وی با ارائه گزارشی از عملکرد اقتصادی استان همدان در ۲ سال اخیر تصریح کرد: با تلاش‌های انجام شده ۳۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده که این رقم معادل ۶۳ درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی تاریخ استان است.

استاندار همدان ادامه داد: در راستای رفع ناترازی انرژی بهره‌برداری از ۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی محقق شده و مجوز احداث ۳ هزار و ۳۰۰ مگاوات دیگر نیز صادر شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح ابتکاری نظارت مردمی بر بازار اشاره کرد و افزود: با تشکیل ۸۵ تیم نظارتی بدون تحمیل هزینه‌های جدید به دولت موفق به کاهش ۷۰ درصدی تخلفات بازار شدیم که این طرح به دلیل اثربخشی بالا به عنوان یک الگوی ملی به سراسر کشور ابلاغ شده است.

ملانوری‌شمسی با اشاره به شاخص‌های عملکردی استان بیان کرد: همدان با ثبت نرخ بیکاری ۵ درصد پایین‌ترین نرخ بیکاری در کشور را دارد و در حوزه تورم نیز به رتبه ۲۶ کشوری رسیده و کسب رتبه نخست رضایت‌مندی مردم از دستگاه‌های اجرایی حاصل وفاق و همدلی میان تمام دستگاه‌ها و نهادها در سایه منویات مقام معظم رهبری است.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، خاطرنشان کرد: رسالت اصلی ما در شرایط کنونی امیدآفرینی و تقویت اعتماد عمومی است چراکه دشمن با پمپاژ ناامیدی به دنبال تضعیف نظام است اما ما با تاب‌آوری و کار جهادی، تمام توطئه‌ها را خنثی خواهیم کرد.