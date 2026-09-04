به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان پیش از ظهر جمعه اعلام کرد: از امروز جمعه تا اواخر هفته پیشرو، شاهد افزایش ابر، رگبار باران، گاهی همراه با رعدوبرق، وزش تندبادهای لحظهای و احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد خواهیم بود.
همچنین این ناپایداریها بهویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، عمدتاً ارتفاعات مرکزی، مناطق جنوبی و جنوب غرب استان کرمان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
اداره کل هواشناسی استان کرمان با تأکید بر احتمال جاری شدن روان آبها، سیلابی شدن مسیلها و طغیان رودخانههای فصلی در مناطق مذکور، اعلام کرد: شدت بارشها برای روز جمعه و همچنین بازه زمانی دوشنبه تا چهارشنبه هفته پیشرو بیشتر خواهد بود.
بر این اساس از شهروندان و ساکنان مناطق مذکور درخواست میشود ضمن پرهیز از توقف در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها، توصیههای ایمنی لازم را در زمان فعالیت سامانه بارشی رعایت کنند.
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