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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۷

پیش بینی وقوع پدیده‌های جوی ناپایدار و کاهش کیفیت هوا در استان کرمان

پیش بینی وقوع پدیده‌های جوی ناپایدار و کاهش کیفیت هوا در استان کرمان

کرمان- اداره کل هواشناسی کرمان از پیش بینی وقوع پدیده‌های جوی ناپایدار و وزش باد شدید در اکثر مناطق این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان ظهر چهارشنبه اعلام کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌بینی‌کننده هواشناسی، در روز جاری وزش باد نسبتاً شدید و پدیده‌ی گرد و خاک در اکثر نقاط استان، پدیده غالب جوی خواهد بود.

همچنین از روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده، افزایش پوشش ابر در سطح استان کرمان پیش‌بینی می‌شود و احتمال وقوع رگبار پراکنده همراه با رعد و برق در ارتفاعات مرکزی، جنوب و جنوب غربی استان وجود دارد.

در ادامه این گزارش آمده است که طی روزهای آتی، علاوه بر تداوم وزش باد و غلظت گرد و خاک، کیفیت هوا در اکثر مناطق استان کرمان، به‌ویژه در نواحی شمالی و شرقی، با کاهش چشمگیری مواجه خواهد شد.

کد مطلب 6935583

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