به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاصغر ابراهیمیفرد در خطبههای نماز جمعه در مسجد جامع شهر پیش قلعه اظهار کرد: آگاهی از شرایط زمانه و شناخت تحولات سیاسی و اجتماعی از ضرورتهای مهم جامعه است و بیتوجهی به این تحولات میتواند موجب غافلگیری و افزایش آسیبها شود.
وی ادامه داد: مسجد قبا به عنوان قرارگاه اجتماعی، نماز جمعه به عنوان پایگاه وحدت و همافزایی و مسجدالنبی به عنوان مرکز حکمرانی حکومت اسلامی، الگویی برای جامعهپردازی اسلامی ارائه کردند و امروز نیز توجه به این ظرفیتها میتواند در مسیر تمدنسازی اسلامی مورد استفاده قرار گیرد.
امام جمعه مانه دولت قوی را یکی از الزامات شکلگیری ایران قوی دانست و گفت: دولت قوی باید زمینهساز عدالت و پیشرفت باشد و در کنار آن، ملت قوی نیز با حضور، مطالبهگری و نظارت، از سلامت و قوت دولتها صیانت میکند.
حجتالاسلام ابراهیمیفرد افزود: دولت قوی باید منسجم، مصمم، آشنا با ظرفیتها و مشکلات کشور، مسلط به راهحلها، پرتلاش و خستگیناپذیر، باورمند به آرمانها، خدمتگزار مردم، مدبر و شجاع در تصمیمگیری باشد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای ناشی از تحریمها اظهار کرد: دشمن تلاش میکند با ایجاد محدودیت در مسیرهای اقتصادی و تجاری، کشور را تحت فشار قرار دهد، اما راهکار مقابله با این فشارها نباید تنها در دور زدن تحریمها خلاصه شود.
امام جمعه مانه گفت: برای مقابله با فشارهای اقتصادی باید مسئله اصلی را بهدرستی شناخت؛ تمرکز بیش از اندازه تجارت و صادرات انرژی در یک جغرافیا، کشور را در برابر فشارهای خارجی آسیبپذیر میکند و دشمن میتواند از این نقطه به عنوان گلوگاه استفاده کند.
ابراهیمیفرد ادامه داد: در شرایط جنگی و امنیتی، توان دفاعی و نظامی ضرورت دارد، اما در حوزه اقتصادی نیز باید راهکارهای میانمدت و بلندمدت طراحی شود تا کشور از وابستگی به مسیرهای محدود تجاری خارج شود.
وی توسعه ظرفیتهای کریدورهای شمالی و جنوبی، افزایش ظرفیت چابهار و مکران و گسترش شبکه ریلی را از راهکارهای میانمدت عنوان کرد و افزود: با توسعه این زیرساختها، وابستگی کشور به یک مسیر خاص کاهش پیدا میکند و امکان اعمال فشار اقتصادی از سوی دشمن محدودتر میشود.
امام جمعه مانه تأکید کرد: در برنامهریزی بلندمدت، مسیرهای تجارت خارجی و ورود ارز باید از چند مسیر مستقل توسعه یابد تا دشمن نتواند با مسدود کردن یک مسیر، اقتصاد کشور را تحت فشار قرار دهد.
ابراهیمیفرد این رویکرد را «دکترین ضدگلوگاه» دانست و گفت: هدف سیاستگذاری اقتصادی نباید تنها فرار از محاصره و دور زدن تحریمها باشد، بلکه باید به سمت حذف گلوگاههای اقتصادی حرکت کنیم؛ این اقدام نیازمند دولت قوی، تصمیمهای سخت و شجاعت در سیاستگذاری است.
وی با بیان اینکه تجربههای گذشته نشان داده وابستگی اقتصادی میتواند به ابزار فشار تبدیل شود، اظهار کرد: یکی از شیوههای استعمار نوین، وابسته کردن کشورها از طریق اقتصاد، تجارت، سرمایهگذاری، انحصار و ایجاد مسیرهای محدود برای صادرات و واردات است.
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