به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسینی سید عمران نسب در خطبه های نماز جمعه با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در این هفته دو پیام صادر کردند، یکی بمناسبت میلاد پیامبر و هفته وحدت و دیگری به مناسبت هفته دولت و در این دو پیام بر وحدت مسلمین و روایت قدرت ایران تاکید فرمودند، گفت: وحدت مسلمانان اولا و انسجام ملی ثانیا نسخه شفابخش و موجب پیروزی در برابر دشمنان است.

امام جمعه سلطانیه گفت: اگرچه دشمنان خبیث ما قدرت‌نمایی می‌کنند، اما به نفس‌های آخر سلطه‌ی خود می‌رسند. آنچه این افول و نابودی کامل آنان را تسریع می‌بخشد، اتحاد است. لذا رهبر معظم انقلاب تاکید می فرمایند «قاطعانه اعلام می‌کنم؛ ارتکاب هرآنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است».

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی خامنه‌ای، در پیام خود به مناسبت هفته دولت، بعد از قدردانی از اقدامات دولت بویژه رئیس‌جمهور صادق و دلسوز که با همه محدودیت‌ها و دشمنی دشمن آمریکایی-صهیونی و تشدید تحریم‌ها و محاصره‌ها انجام شده، بر لزوم تبیین و روایت «قدرت و قوت ایران» و برجسته‌سازی آن تأکید کردند، گفت: در پیام رهبر انقلاب نکات و جملاتی وجود دارد که باید با آب طلا نوشته و نصب العین همگان قرار گیرد.

حسینی نسب با بیان اینکه عدم تبعیض و فرق نگذاشتن بین فرزندان از روشهای تربیتی فرزندان است، گفت: یکی از مسائلی که می‌تواند به تربیت فرزند آسیب بزند، تبعیض میان فرزندان است.

خطیب جمعه سلطانیه با اشاره به فرازهایی از پیام رهبر معظم انقلاب، از جمله تاکید بر ایران قوی و قوت و قدرت ایران، عدم برجسته سازی ضعف ها و کمبودها بلکه برنامه‌ریزی و اقدام برای رفع و حل مشکلات، افزود: روایت قدرت به معنای انکار مشکلات نیست، بلکه به معنای وقت‌شناسیِ روایت است. مشکلات فرهنگی و اقتصادی وجود دارد و باید مسئولان تلاش کنند چرا که فلسفه مسئولیت، رفع مشکلات است.

حسینی نسب با بیان اینکه بیان ضعفها و مشکلات به دشمن روحیه می دهد و دوستداران انقلاب را نگران می کند چرا که نشانه صداقت این نیست که همه مسائل بیان شود و هر حرف راستی گفته شود، افزود: مسئولیت، میدان چاره جویی و حل مسائل و مشکلات است و عرصه بیان نقاط ضعف و مشکلات نیست.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه قوت و قدرت و نقاط مثبت به‌ موجب آموزه‌ی قرآنیِ یادآوری و شکر نعمت، نیازمند روایت و برجسته‌سازی است، گفت: ابراز ناتوانی در مقابل دشمن و یا موضع‌ گیری‌هایی که شائبه سازش و تسلیم داشته باشد از سوی برخی خواص و مسئولین نظام اسلامی، بسیار آسیب‌زاست.

وی ادامه داد: اگر مسئولی در نظام اسلامی به جای مواضع عزت‌مندانه و مقتدرانه، ابراز ضعف و ناتوانی کند و دائما آیه یأس بخواند که موجب ناراحتی جامعه اسلامی و خوشحالی و بهره‌برداری دشمن شود، نه تنها خلاف شرع مرتکب شده بلکه مصالح و امنیت ملی را نیز به خطر انداخته چرا که دشمن را در تکرار تجاوز به کشور امیدوار کرده است.

خطیب جمعه سلطانیه با بیان اینکه ملت، دولت و رزمندگان، سه ضلع قدرت و قوت ایران اسلامی هستند، افزود: نمایش قوت و قدرت این است که بعد از حمله آمریکا، رییس جمهور آمریکا تهدید کرد که اگر ایران پاسخ دهد حملات ما گسترده خواهد شد اما هنوز دقایقی از تهدید ترامپ نگذشته بود که ایران قدرتمندانه پاسخ داد و پایگاههای آمریکا با حملات تلفیقیِ موشکی و پهپادی ویران شد.

حسینی نسب حمله به عروسی و مجلس شادی مردم را از جنایات جنگی آمریکا دانست و گفت: آمریکا در ۲۵ سال گذشته با حمله به ۹ مراسم عروسی در افغانستان، عراق، یمن و ایران حدود ۴۰۰ نفر را کشته است.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه دشمنان بدانند همانطور که تجربه هم کرده اند، مبدأ تجاوز به ایران، مقصد غرش موشکهای نقطه زن ایران خواهد بود، گفت: شنودهای صورت گرفته مشخص می کند که دشمن آمریکایی از حجم و سطح حملات چند شب گذشته نیروهای مسلح ایران وحشت‌زده شده و بسیار ترسیده، تلفات دشمن زیاد و غیر قابل تصور و باور است بطوری که فرماندهی تروریستی آمریکا تا این لحظه جرات نکرده حتی یک اطلاعیه صادر کند.

وی حضور دکتر پزشکیان در اجلاس سازمان همکاری شانگهای آن هم هم‌زمان با تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران را، یک حرکت دیپلماتیک هوشمندانه و راهبردی دانست و گفت: حضور رئیس جمهور در شانگهای پیام‌های متعددی برای معادلات منطقه و جهان دارد که مهمترین آن، نمایش اقتدار ایران، شکست طرح انزوای ایران و تأمین نیازهای کشور از طریق کشورهای شرقی و بستری برای گفتگو با کشورهای منطقه بود.

خطیب جمعه سلطانیه با اشاره به قیام خونین مردم ایران در ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ و کشتار مردم توسط رژیم پهلوی گفت: آمار شهدای این روز هیچگاه به صورت دقیق مشخص نشد. فرمانداری دولت پهلوی آمار شهدا را ۸۷ نفر اعلام کرد. سفرای انگلیس و آمریکا ۲۰۰، ۳۰۰ نفر اما خبرنگار فرانسوی حاضر در محل حادثه آمار شهدا را ۴۰۰۰ نفر اعلام کردند و جنایت در این روز بحدی بود که ۱۷ شهریور به‌عنوان یکی از روزهای خونین انقلاب، «جمعه سیاه» نامگذاری شد.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه قیام ۱۷ شهریور نقطه عطف پیروزی انقلاب است که موجب فرار محمدرضا شاه پهلوی شد و پیروزی انقلاب اسلامی را تسهیل کرد، گفت: با فرار شاه پهلوی دست غارتگر آمریکا از ایران قطع و آمریکا از ایران اخراج شد و امروز نیز با مدد الهی و مجاهدت رزمندگان و مقاومت ملت مبعوث شده، آمریکا از منطقه نیز اخراج خواهد شد.

حسینی نسب با اشاره به تجمعات شش ماهه ملت مبعوث شده، گفت: حضور شش ماه مردم در تجمعات خیابانی که در هیچ جای دنیا سابقه ندارد، به‌عنوان رکنی از قدرت ایران، توانسته است به‌عنوان یک واقعیت اجتماعی تثبیت شود و به نماد وحدت، قدرت و مقاومت ملت ایران تبدیل شود.